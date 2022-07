Κατσίκα κλαίει σαν μωρό: Το πιο συγκινητικό βίντεο

Μια κατσίκα στη Σαουδική Αραβία έχει συγκινήσει όλο το διαδίκτυο, καθώς τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο, στο οποίο κλαίει σαν μωρό παιδί στην αγκαλιά του ιδιοκτήτη της λίγο πριν από τον αποχωριστεί. Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον @ram_vegan με το παρακάτω σχόλιο: «Ακόμα και τα ζώα που δεν μπορούν να μιλήσουν, έχουν συναισθήματα. Παρότι δεν μπορούν να μιλήσουν, αγαπούν υπερβολικά τον ιδιοκτήτη τους. Όταν χωρίζονται από αυτόν πονάει η ψυχή τους».

Στο βίντεο που έχει γίνει viral, η κατσίκα έχει αγκαλιάσει τον ιδιοκτήτη της και κλαίει πάνω του, με το πλήθος που είναι συγκεντρωμένο να παρακολουθεί σοκαρισμένο. Μάλιστα, ο χρήστης του Twitter που ανέβασε το βίντεο, ανέφερε πως οι εικόνες αυτές αποτελούν μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να σταματήσουν να τρώνε κρέας: «Αν τρως κρέας, είσαι κι εσύ μέρος αυτού. Είστε τόσο άκαρδοι; Θα έρθει μια στιγμή που οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν για όλα αυτά. Η φύση θα μας το δείξει βάναυσα».

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human 💔😭 pic.twitter.com/k5LwYRKDqW

— Ramasubramanian V. Harikumar 💎 (@Ram_Vegan) July 15, 2022