Ο δρόμος που περνά μέσα από τη θάλασσα: Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο

Πολλοί είναι οι λόγοι που η Γαλλία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για κάθε κάτοικο του πλανήτη. Η παγκοσμίου φήμης γαστρονομία της, τα αμέτρητα καφέ της, η γαλλική φιλοσοφική σκέψη, αλλά και γεωγραφική ποικιλομορφία της, με τις μεγάλες ακτές και τις τεράστιες οροσειρές, έχουν καταστήσει τη χώρα σε must προορισμό. Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, στη Γαλλία έχεις την ευκαιρία να συστηθείς με το μοναδικό θέαμα που προσφέρει μία στενή λωρίδα δρόμου στην ακτογραμμή του Ατλαντικού Ωκεανού. Πρόκειται για τον δρόμο Passage du Gois ή αλλιώς Gôa, ο οποίος έχει μήκος 4,125 χλμ. και ενώνει την κοινότητα Beauvour-sur-Mer με το παλιρροιακό νησί Noirmoutier στον νομό Vendee της δυτικής Γαλλίας στις ακτές του Ατλαντικού.

Passage Du Gois is a road that's accessible only twice for a few hours before disappearing under 13 feet of water every day #BUCKETLIST #Travel #interesting #France pic.twitter.com/AUAPPjTX6o

Το χαρακτηριστικό που καθιστά ξεχωριστό τον δρόμο είναι το γεγονός ότι δύο φορές την ημέρα χάνεται από προσώπου γης, καθώς πνίγεται στην κυριολεξία στο νερό της θάλασσας. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της παλίρροιας και συγκεκριμένα στην περιοδική άνοδο της στάθμης του νερού (πλημμυρίδα) που τον καθιστά πραγματικά άβατο. Επομένως, ο δρόμος είναι προσβάσιμος μόνο κατά την άμπωτη και συγκεκριμένα για μιάμιση ώρα πριν ανέβει στάθμη του νερού και για μιάμιση ώρα αφότου πέσει πάλι η στάθμη του. Για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, στις άκρες του δρόμου υπάρχουν ειδικά πάνελ τα οποία ενημερώνουν τους ταξιδιώτες για το αν είναι ασφαλής η διέλευσή του ή όχι.

The Road In France That's Buried 13-Feet Underwater Every Day. This is the Passage du Gois in France, connecting the Gulf of Burnёf and the island of Noirmoutier. It can only be used twice a day for a few hours at a time because it disappears underwater during high tideSwipe pic.twitter.com/mCPr5XmMXQ

