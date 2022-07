Μικ Τζάγκερ 2022: Οι περαστικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους – Δείτε φωτο

Ο «γερόλυκος» της ροκ μουσικής, Μικ Τζάγκερ, εθεάθη στη Βιέννη να τρώει λουκάνικα και να απολαμβάνει τη μπύρα του. Ο 78χρονος εμβληματικός τραγουδιστής των «Rolling Stones» κάνει… ζωάρα στην αυστριακή πρωτεύουσα και, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild», επισκέφθηκε ένα σνακ μπαρ χθες το βράδυ.

Οι περαστικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντας τον Τζάγκερ να απολαμβάνει το παραδοσιακό βιεννέζικο φαγητό. Ήταν ιδιαίτερα διακριτικός, χωρίς κανένα “αέρα” σταρ.

Εκτός από τα λουκάνικα και τις μπύρες, ο Αμερικανός τραγουδιστής δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί και διάφορα αξιοθέατα της χώρας. Χθες, για παράδειγμα, επισκέφθηκε το αυστριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λίγες ώρες αργότερα, ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία του στο στάδιο «Ernst Happel Stadium». Μετά την Αυστρία, επόμενος σταθμός του ροκ συγκροτήματος είναι η Γερμανία.

Vienna by night🌙

See you at the show! pic.twitter.com/hvKx01xMxV

— Mick Jagger (@MickJagger) July 15, 2022