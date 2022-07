Μπρους Σπρίνγκστιν σήμερα: Παππούς για πρώτη φορά ο θρύλος της αμερικανικής ροκ

Για πρώτη φορά παππούς έγινε ο θρύλος της αμερικανικής ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν. Η σύζυγός του, Πάτι Σκιάλφα ανάρτησε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με το καρότσι της νεογέννητης Λίλι Χάρπερ Σπρίνγκστιν, κόρης του νεότερου γιου τους, Σαμ, ενός 29χρονου πυροσβέστη, και της συντρόφου του, οι οποίοι ποζάρουν χαμογελώντας.

Congratulations to Patti Scialfa and Bruce Springsteen on their new title as grandparents. The little girl’s name is Lily Harper Springsteen. She is daughter of Sam Springsteen and his fiancé. A wish of a lifetime of happiness to the parents and the rest of the family – July 2022 pic.twitter.com/ZAb03ruQOr

