Ιρίνα Σάικ Ζ: Κατηγορήθηκε ότι υποστήριξε τον Πούτιν με ανάρτηση στο Instagram

Η Ιρίνα Σάικ έχει λάβει πλήθος αρνητικών σχολίων στο Instagram, με αφορμή τη νέα ανάρτηση της. Η Ρωσίδα που έχει αφήσει εποχή ως supermodel θεωρείται, ότι υποστήριξε τη βάναυση εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, λόγω μιας δημοσίευσης με το σύμβολο «Z» που εμφανίζεται σε ρωσικά τανκς και στρατιωτικά οχήματα. Η 36χρονη που είχε μακροχρόνια σχέση με τον ηθοποιό Μπράντλεϊ Κούπερ μέχρι και το 2019, ανέβασε ένα Instagram Story, που δείχνει μια παραδοσιακή ρωσική σαλάτα Olivier μαζί με τη φράση «Russianzz». Αυτή η ιδιαίτερη ορθογραφία προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και οργή από τους ακολούθους της, οι οποίοι έσπευσαν να καταδικάσουν το εν λόγω story, θεωρώντας πως υποδηλώνει τη στήριξή της στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

