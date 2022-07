Ρίκι Μάρτιν αιμομιξία: Η πρώτη, άσχετη ανάρτηση μετά τις καταγγελίες σοκ

Η είδηση για τις κατηγορίες περί αιμομιξίας και κακοποίησης που βαραίνουν τον Ρίκι Μάρτιν απασχολεί παγκοσμίως τα μέσα, αφού το περιεχόμενο των δικαστικών εγγράφων από τη μήνυση του ανιψιού του, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζεται, ότι ο 21χρονος Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες, που ισχυρίζεται ότι είχε επτά μήνες σχέση με τον τραγουδιστή, κατηγορεί τον Μάρτιν για αιμομιξία, ψυχική και σωματική κακοποίηση. Αν οι κατηγορίες του αποδειχθούν αληθείς, ο παγκοσμίου φήμης σταρ μπορεί να μείνει στη φυλακή έως και 50 χρόνια. Παρόλα αυτά, ο Πορτορικανός τραγουδιστής φαίνεται να μένει ανεπηρέαστος και να αγνοεί τις σοβαρές κατηγορίες. Μπορεί οι θαυμαστές του να περιμένουν μία απάντηση σε όλα όσα έχουν ειπωθεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο, αλλά ο ίδιος συνεχίζει να να αναρτά φωτογραφίες στα social media σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Ricky Martin is reportedly facing 50 years behind bars in his domestic violence case, where the alleged victim is his 21-year-old nephew. https://t.co/bM15A0FOQP

— TMZ (@TMZ) July 15, 2022