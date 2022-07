Τσιτσιπάς ψάρια: Το νέο tweet του Έλληνα τενίστα

Ενώ συνεχίζει τις διακοπές του στη Ζάκυνθο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ξεχνά τα καθημερινά του “ρητά” τα οποία δημοσιεύει στο Twitter. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προφανώς ψάρεψε ή είδε άλλους ανθρώπους να ψαρεύουν στην Ζάκυνθο και έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. «Το ψάρεμα πρέπει να φαντάζει για τα ψάρια σαν απαγωγή απο εξωγήινους», έγραψε στο Twitter. Δεν έχει και πολύ άδικο βέβαια ο Έλληνας τενίστας τον οποίο έχουμε δει να αρμέγει πρόβατα και αγελάδες αλλά όχι να εξασκεί την τέχνη του ψαρέματος.

Πάντως ένας χρήστης του Twitter με ανάρτηση του αποκάλυψε ότι την φράση αυτή την είχαν χρησιμοποιήσει ξανά στο παρελθόν! Ο Στέφανος συνεχίζει τις διακοπές και από τις 8 Αυγούστου θα τον βλέπουμε στο Μόντρεαλ και στο Masters του Καναδά.

Fishing must look like alien abductions for fish.

