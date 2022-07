Δηλητηρίαση Νικολάι Πατρούσεφ: Απόπειρα δολοφονίας κατά στενού συνεργάτη του Πούτιν

Απόπειρα δηλητηρίασης έγινε κατά του δεύτερου τη τάξει στη ρωσική ηγεσία και αναπληρωτή του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με έναν νέο συγκλονιστικό ισχυρισμό. Ο 71χρονος Νικολάι Πατρούσεφ, πρώην επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας FSB και γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας του Κρεμλίνου, φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τις προηγούμενες ημέρες ύστερα από αδιαθεσία.

Το General SVR, ένα ρωσικό κανάλι στο Telegram που διαχειρίζονται αντιφρονούντες προς την κυβέρνηση Πούτιν και ισχυρίζονται ότι λειτουργεί από πρώην αξιωματούχο του Κρεμλίνου με εσωτερική πληροφόρηση, είπε ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αποκάλυψαν ότι ο Πατρούσεφ είχε προσβληθεί από ένα «συνθετικό δηλητήριο», αλλά τελικά επέζησε από την απόπειρα κατά της ζωής του. Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο πρώην επικεφαλής της FSB θεωρείται ευρέως ο άνθρωπος στον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος παραδίδει την εξουσία όταν αναγκάζεται να λείψει για ιατρική περίθαλψη και είναι επίσης ο βασικός αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία. Ο γιος του, Ντμίτρι, 44 ετών, είναι υπουργός Γεωργίας της Ρωσίας και ορισμένοι ειδικοί τον θεωρούν πιθανό διάδοχο του Πούτιν.

Recently, an attempt on the life of the Secretary of the Security Council of the #Russian Federation, Nikolai #Patrushev was made. Information about both the assassination attempt itself and the investigation into this assassination attempt is kept in strict secrecy.

