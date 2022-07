Σεμπάστιεν Άλε twitter: Συγκινεί το μήνυμα του ποδοσφαιριστή

Η αντίδραση του Σεμπαστιέν Αλέ στα μηνύματα αγάπης που έλαβε, μετά την απίστευτη είδηση για την κατάσταση της υγείας του (διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις). Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του ποδοσφαίρου η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του νέου μετεγγραφικού αποκτήματος της, Σεμπαστιάν Αλέ, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Ο 28χρονος διεθνής από την Ακτή Ελεφαντοστού έγινε -την περασμένη εβδομάδα- Βεστφαλός, αλλά παραπονέθηκε για αδιαθεσία μετά την προπόνηση της ομάδας, το πρωί της Δευτέρας (18.07.22). Κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων, ανακαλύφθηκε όγκος στους όρχεις και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν περαιτέρω εξετάσεις σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή του παίκτη και της οικογένειάς του, με τον παίκτη να λαμβάνει πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης. Από μεριάς του, ο Σεμπαστιαν Αλέ -μέσω σχετικού μηνύματος στα social media– θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που έσπευσε να τον στηρίξει, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός. «Σας ευχαριστώ όλους για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και αγάπης που έλαβα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση. Η οικογένειά μου κι εγώ σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα επικεντρωθώ στην αποθεραπεία μου για να γυρίσω πιο δυνατός», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέ.

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort 💪🏽❤️ pic.twitter.com/crbtOfZAXM

— Sébastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022