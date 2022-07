Ιπτάμενα ταξί Ελλάδα: Ένα όχι και τόσο μακρινό… μέλλον

Τα eVTOL είναι αεροσκάφη με ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη διαδρόμου προσγείωσης. Μπορούν να μεταφέρουν μέχρι έξι (6) επιβάτες με μηδενικές εκπομπές ρύπων, ελάχιστα επίπεδα θορύβου, και με κόστος ανά χιλιόμετρο, απολύτως συγκρίσιμο με αυτό ενός συμβατικού ταξί. Πρόκειται για αεροσκάφη που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιχειρούν στα αστικά κέντρα (έως τώρα απροσπέλαστα για τα παραδοσιακά μέσα εναέριων μεταφορών), επιτρέποντας την απρόσκοπτη, αποδοτική και ταχύτατη μεταφορά των επιβατών, με τρόπο βιώσιμο, περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστο.

Η εξυπηρέτηση των eVTOL θα γίνεται από σταθμούς κάθετης προσγείωσης και απογείωσης, που ονομάζονται Vertiport. Οι σταθμοί Vertiport είναι σχεδιασμένοι για να βρίσκονται σε αστικά κέντρα, είτε σε διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους, είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένα δώματα κτιρίων. Καθώς επίσης και σε περιφερειακούς προορισμούς, στην ηπειρωτική και τη νησιωτική επικράτεια.

Η πλατφόρμα της Orama Nexus θα ξεκινήσει με την κατασκευή σταθμών Vertiport σε κεντρικά σημεία και προάστια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περισσότερα από είκοσι (20) περιφερειακά αστικά κέντρα και νησιά. Ενώ θα συνεχίσει την ανάπτυξη του δικτύου της, με την εγκατάσταση περισσότερων από εκατό μικρών σταθμών επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών (Vertistops), σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Η πλατφόρμα ΟΝ έχει σα στόχο να επεκτείνει το δίκτυό της, έτσι ώστε να δημιουργήσει εναέρια διασύνδεση μέσω προγραμματισμένων ή on demand δρομολογίων, με κάθε γωνιά της Ελληνικής επικράτειας.

