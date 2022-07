Εξιχνίαση εγκλήματος μετά από 50 χρόνια: Πώς έπιασαν τον δολοφόνο της Λίντι

Όταν στις 11 Φεβρουαρίου ο 68χρονος Ντέιβιντ Σινόπολι πετούσε το χάρτινο κυπελάκι του καφέ που μόλις είχε καταναλώσει σε κάδο απορριμμάτων στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε πέντε μήνες αργότερα.

Ο άνδρας από την Πενσυλβάνια είναι εδώ και λίγες ώρες αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς θεωρείται ο δράστης της αποτρόπαιης δολοφονίας μιας 19χρονης κοπέλας πριν από σχεδόν 47 χρόνια. Οι ερευνητές έλαβαν το DNA του από ένα χάρτινο κυπελάκι καφέ που ο ίδιος πέταξε σε κάδο απορριμμάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας. Κατάφεραν έτσι να το ταυτοποιήσουν με το δείγμα DNA από γενετικό υλικό που είχε περισυλλεγεί από τα εσώρουχα και το καλσόν της κοπέλας το 1975 και είχε φυλαχθεί σε τράπεζα DNA.

This is a picture of the suspect 68-yr-old David Sinopoli. After being identified through @Parabon genealogy, @Lancaster_DA detectives identified that at one point, he lived in the same apt complex as the murder victim Lindy Sue Biechler. @CBS21NEWS pic.twitter.com/NN7lryMUKN

— Michael Gorsegner (@MikeGorsegner) July 18, 2022