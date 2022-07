Καύσωνας Βρετανία: Δίνουν γλειφιτζούρια πάγου στα ζώα για να αντέξουν

Θερμοκρασία ρεκόρ που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε σήμερα για πρώτη φορά στα ιστορικά στη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου καταγράφηκε θερμοκρασία 40,2 βαθμών Κελσίου στις 14:50 ώρα Ελλάδας. Η Βρετανία έχει τεθεί σε καθεστώς “εθνικής έκτακτης κατάστασης” λόγω των πρωτοφανών θερμοκρασιών. Αφού το Met Office εξέδωσε την πρώτη κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πάρκα ζώων όπως ο ζωολογικός κήπος του Τσέστερ έκλεισαν τις πόρτες τους για “την ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών, των ζώων και των φυτών μας”.

Αρκετοί έχουν εισαγάγει πρόσθετα μέτρα για να διατηρούν τα ζώα δροσερά –με τον ζωολογικό κήπο Colchester στο Essex να προσφέρει παγωμένα μπουκάλια νερό. Στο ζωολογικό κήπο του Μπρίστολ, σε πιθήκους, σκίουρους, παπαγάλους και κόκκινα πάντα δόθηκαν γλειφιτζούρια γεμάτα με λαχανικά, φύλλα ή σκουλήκια αλευριού, ενώ στις φώκιες δόθηκαν κατεψυγμένα ψάρια σε μεγάλα μπλοκ πάγου. Στα ζώα του ζωολογικού κήπου ZSL του Λονδίνου δόθηκαν επίσης “υγιεινά παγάκια” φτιαγμένα από “κατεψυγμένο παγωμένο τσάι χωρίς ζάχαρη, γεμάτο με ξηρούς καρπούς και σπόρους”.

