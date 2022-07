Sex toys για αγελάδες: Η συλλογή… Happy Cow φτιάχτηκε για καλό σκοπό

Ένας δονητής σπερματέγχυσης και μια συσκευή μασάζ μαστών περιλαμβάνονται στη συλλογή Happy Cow με conceptual σεξουαλικά παιχνίδια, που ο Ece Tan, απόφοιτος του Central Saint Martins, δημιούργησε για βοοειδή με βάση συνηθισμένα αγροτικά εργαλεία. Εκ πρώτης όψεως, τα τρία προϊόντα της συλλογής σχεδιάστηκαν για να κάνουν επεμβατικές πλην συνηθισμένες πρακτικές της γαλακτοβιομηχανίας, όπως το άρμεγμα και η τεχνητή γονιμοποίηση, πιο ευχάριστες για τις αγελάδες. Στη συλλογή περιλαμβάνεται ένας δονητής τεχνητής σπερματέγχυσης.

Αλλά αντί να προορίζονται για πραγματική χρήση, ο Tan λέει ότι τα sex toys λειτουργούν περισσότερο ως «κρίσιμα εργαλεία» για να υπενθυμίζουν σε απευαισθητοποιημένους καταναλωτές το εύρος των συναισθημάτων που μπορούν να νιώσουν τα ζώα. «Το πρότζεκτ επηρεάστηκε από έρευνα πάνω σε άλλα είδη που βιώνουν ευχαρίστηση», δήλωσε στο Dezeen. «Νομίζω ότι η ευχαρίστηση έχει ως επί το πλείστον θεωρηθεί ως μοναδική ανθρώπινη εμπειρία. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ανακαλύπτω ότι όλα τα θηλαστικά έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν σεξουαλική ευχαρίστηση».

