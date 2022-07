Βρετανία καύσωνας: Λιώνει η άσφαλτος, λύγισαν ράγες, ακυρώνονται χειρουργεία!

Η Βρετανία προετοιμάζεται για την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, με θερμοκρασίες που προβλέπεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου – αναγκάζοντας τα νοσοκομεία να ακυρώσουν εγχειρήσεις, ενώ υπάρχουν φόβοι για διακοπές ρεύματος και περαιτέρω χάος στις μετακινήσεις. Σήμερα είναι πιθανό να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας των 38,7C, αφού οι μετεωρολόγοι εξέδωσαν κίτρινη προειδοποίηση για «ακραία ζέστη» στα ανατολικά, νότια και κεντρικά τμήματα της Σκωτίας, η οποία ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει τους 40C (104F) στο Peterborough, το Grantham και το Doncaster την Τρίτη – με 95% πιθανότητα να σπάσει το ρεκόρ των 38,7C. Αυτό συμβαίνει καθώς οι Βρετανοί βίωσαν την «θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ» με το Λονδίνο να φτάνει τους 29C (84F) μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ ο υδράργυρος στο Σαουθάμπτον έφτασε τους 24C (75F). Εν τω μεταξύ, στο Ντόβερ στο Κεντ, ο υδράργυρος παρέμεινε λίγο πιο δροσερός και έφτασε τους 21C (70F) τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στο Aboyne στο Aberdeenshire έφτασε τους 19C (66F).

Η Ουαλία κατέγραψε τη Δευτέρα τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37,1 C στο Hawarden του Flintshire – ξεπερνώντας κατά σχεδόν 2 C το προηγούμενο ρεκόρ για τη χώρα που ίσχυε από το 1990.

Ωστόσο, η αφόρητη ζέστη ασκεί πρόσθετη πίεση στο NHS, με τις προγραμματισμένες επεμβάσεις να πρέπει τώρα να «μειωθούν», καθώς υπάρχει πολύ ζέστη στα χειρουργεία, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε τελευταία φορά στην αρχή της πανδημίας Covid-19. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ολόκληρη τη χώρα είναι υπερφορτωμένα και φτάνουν σε πλήρη πληρότητα λόγω της αύξησης των κλήσεων στο βρετανικό ΕΚΑΒ για περιστατικά που σχετίζονται ή προκύπτουν από την έντονη ζέστη. Οι επικεφαλής της υγείας παροτρύνουν τώρα τους Βρετανούς να «βάζουν τακτικά αντηλιακό» για να μειώσουν την πίεση στο NHS και να μειώσουν τις εισαγωγές για ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη, εκτός αν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά.

«Το NHS δεν είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να αντιμετωπίζει ακραία καιρικά φαινόμενα. Τις τελευταίες 48 ώρες ακούσαμε ότι ορισμένα νοσοκομεία πρέπει να μειώσουν τον αριθμό των προγραμματισμένων χειρουργείων, καθώς υπάρχει υπερβολική ζέστη. Όλα αυτά συνθέτουν μια πραγματική πρόκληση για τα νοσοκομεία και ενώ αυξάνονται τα κρούσματα COVID-19 και υπάρχει ανάγκη να μειωθούν οι καθυστερήσεις περίθαλψης που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας», αναφέρουν υπεύθυνοι του βρετανικού ΕΣΥ.

Μετά από συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης Cobra, ο υπουργός Υγείας Steve Barclay δήλωσε ότι έχουν αυξηθεί οι κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ το London Ambulance δήλωσε ότι αναμένει έως και 8.000 κλήσεις μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας – με τα χειρότερα να μην έχουν έρθει ακόμα. Εν τω μεταξύ, το ταξιδιωτικό χάος αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με τους Βρετανούς να αντιμετωπίζουν περισσότερες καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια αλλά και ακυρώσεις.

Η RAC έχει επίσης προειδοποιήσει τους οδηγούς που μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους ότι ο αριθμός των βλαβών σε οχήματα τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη μπορεί να είναι κατά ένα πέμπτο υψηλότερος από το συνηθισμένο. Χθες ένα όχημα πήρε φωτιά σε χώρο στάθμευσης κοντά στο σημείο Durdle Door στο Ντόρσετ και ένα βυτιοφόρο πετρελαίου πήρε φωτιά στον M25.

Η καυτή ζέστη, η οποία έχει ήδη σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε καταστροφικές πυρκαγιές σε πολλές χώρες, πρόκειται να προκαλέσει χάος με ορισμένα σχολεία να κλείνουν και τους εργαζόμενους να δίνουν μάχη για να πάνε στη δουλειά τους. Ορισμένα σχολεία στο Nottinghamshire, το Hampshire και το Oxfordshire έκλεισαν τη Δευτέρα ενώ άλλα θα κλείσουν νωρίτερα και σήμερα- και οι πάροχοι νερού προειδοποίησαν επίσης για ελλείψεις, ενώ μια ρήξη αγωγού νερού προκάλεσε χάος στο Kingston upon Thames.

