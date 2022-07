Αγγλία φωτιές: Τραγική η κατάσταση, σπίτια κάηκαν ολοσχερώς

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας με οικογένειες να τρέχουν να εγκαταλείψουν τα φλεγόμενα σπίτια τους εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα με το θερμοκρασίες ρεκόρ 40,3 βαθμών Κελσίου και την αστυνομία να ερευνά το ενδεχόμενο εμπρησμών. Δυνάμεις της πυροσβεστικής περιέγραψαν ως «απόλυτη κόλαση» τις πυρκαγιές που κύκλωσαν σπίτια και κτίρια κοντά στο Λονδίνο, με τις κατοίκους να σπεύδουν να σωθούν, δύο άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνών και τις Αρχές να δέχονται 1.600 κλήσεις για βοήθεια.

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν την ίδια ώρα μάχη με τις φλόγες στην Ουαλία, τη Σκωτία και την υπόλοιπη Αγγλία, καθώς η ξηρασία λόγω του καύσωνα πυροδοτεί τις πυρκαγιές, που απειλούν σπίτια, ανθρώπους και ζώα, κι ενώ ένα νηπιαγωγείο έγινε στάχτη στο Γιόρκσαϊρ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Λονδίνο, το Χέρτφορντσιρ, το Μπακς, το Νότιο Γιόρκσαϊρ, το Σάφολκ και το Λέστερσαϊρ κήρυξαν «μείζονα περιστατικά» – συμβάντα δηλαδή ή καταστάσεις με μια σειρά σοβαρών συνεπειών, που απαιτεί ανάληψη ειδικής δράσης από μία ή περισσότερες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών – ως απάντηση στο ξέσπασμα πυρκαγιών. Αξιωματούχοι και στελέχη της Πυροσβεστικής θεωρούν ότι κάποιοι έβαλαν σκόπιμα φωτιές σε θαμνώδεις εκτάσεις, δέντρα, χωράφια, σκουπίδια, κτίρια σε κατοικημένη οδό και σε φυσικό καταφύγιο κατά τη διάρκεια του καύσωνα που μαίνεται από το Σάββατο.

Τα ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν στη χώρα με τους Βρετανούς να στρέφονται σε παραλίες, λίμνες, ακόμη και σιντριβάνια στην πλατεία Τραφάλγκαρ σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δροσιστούν. Το αεροδρόμιο Χίθροου έπιασε πρώτο τους 40 C – σπάζοντας το παλιό ρεκόρ των 38,7 C, που μετρήθηκε στο Κέμπριτζ το 2019. Αλλά το απόλυτο ρεκόρ χθες κατέγραψε με 40,3 C το Κόνιγκσμπι στο Λίνκολνσαϊρ.

– 29 heat records broken in the UK in one day

– warmest night in the UK since the start of records

– 16000+ people had to flee their homes in France

– 85 big forest fires in the US

– 15000 ha of land burned in Portugal

– more fires in London, Spain, Morocco, etc. pic.twitter.com/1DPHoxP2hY

— Finnur Ricart Andrason (he/him) (@FinnurRicart) July 20, 2022