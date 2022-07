Τη σκότωσε στο μήνα του μέλιτος: Άγριο έγκλημα στα νησιά Φίτζι

Ένας άνδρας από το Μέμφις κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του ενώ έκαναν ταξίδι του μέλιτος στα νησιά Φίτζι μετά από ένα θυελλώδες «ρομάντζο», σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με το δίκτυο Fox 13, ο Μπράντλεϊ Ρόμπερτ Ντόσον κατηγορήθηκε για φόνο αφού η Κρίστε Τσεν βρέθηκε νεκρή σε ένα γραφικό σκηνικό στο εξωτικό αρχιπέλαγος. Ένας δικηγόρος του Ντόσον είπε στον ειδησεογραφικό σταθμό ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει πώς πέθανε η 36χρονη γυναίκα , αλλά ότι το σώμα της ανακαλύφθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Πρόσθεσε ότι ο 38χρονος πελάτης του δηλώνει αθώος για τη δολοφονία.

Η Fiji Sun ανέφερε ότι οι αρχές ζήτησαν από δικαστή να διατάξει τον Ντόσον να υποβάλει δείγμα DNA, αφού ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις ιατροδικαστικές εξετάσεις μετά τη δολοφονία της 9ης Ιουλίου. Ένας γείτονας του ζευγαριού είπε στο Fox 13 ότι η Τσεν ήταν χαρούμενη για το ταξίδι που οργάνωναν στα Φίτζι, λίγες μέρες πριν φύγουν από το νέο σπίτι στο οποίο είχαν μετακομίσει οι δυο τους στο Μέμφις.

