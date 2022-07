Cher σήμερα: Οι τρεις αποβολές κατά τη διάρκεια του γάμου της – Η εξομολόγησή της

Στον απόηχο της απαγόρευσης του συνταγματικού δικαιώματος στην άμβλωση, από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η Σερ μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από τις τρεις αποβολές που είχε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Σόνι Μπόνο. Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της, η πρώτη αποβολή ήρθε στην ηλικία των 18 και ο τότε σύζυγός της, τη βρήκε να κλαίει στο πάτωμα. Υπενθυμίζεται, ότι από τη δεκαετία του 1960, Σερ και Σόνι Μπόνο ήταν μαζί και στη σκηνή αλλά και στη ζωή. Οι δυο τους ήταν πολύ ερωτευμένοι αλλά κάποια στιγμή τράβηξαν χωριστούς δρόμους. Ωστόσο, χθες μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter, η Σερ μοιράστηκε την ιστορία της από τις αποβολές που είχε, κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

When I was young I had 3 miscarriages.1st at 18.I was alone in our house.son came home & I was sobbing,& rocking on our floor.when I got 2 dr I was screaming in pain.couldn’t even stop in elevator.dr sent me straight 2 hospital,& in2 operating rm.WHAT WOULD HAPPEN 2 ME TODAY😭

— Cher (@cher) July 19, 2022