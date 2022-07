Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές σύλληψη: Υποκρίθηκε ότι φόρεσε χειροπέδες;

Προσποιήθηκε ή όχι η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές πως φορούσε χειροπέδες κατά την προχθεσινή σύλληψή της σε διαδήλωση για το δικαίωμα στην άμβλωση; Η Οκάσιο Κορτές έχει εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στις 24 Ιουνίου να ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade, η οποία προστάτευε το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ. Προχθές, σε μια διαμαρτυρία για το δικαίωμα στην άμβλωση έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, η Οκάσιο Κορτές συνελήφθη για παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και έβαλε τα χέρια της πίσω από την πλάτη, καθώς τη συνόδευε ένας αστυνομικός της Αστυνομίας του Καπιτωλίου, κάνοντας όλους να πιστέψουν πως της είχαν περάσει χειροπέδες.

Φυσικά, υπάρχουν πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το περιστατικό. Σε ένα από αυτά, που δημοσίευσε στο Twitter ο δημοσιογράφος και συνεργάτης του συντηρητικού think tank The Heritage, Ντάγκλας Μπλερ, η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές φαίνεται να απομακρύνεται με τα χέρια πίσω από την πλάτη της, με έναν αστυνομικό να της κρατά το αριστερό χέρι, αλλά, προς το τέλος του βίντεο, η βουλευτής σηκώνει το δεξί της χέρι σε γροθιά προς τους υποστηρικτές του δικαιώματος στην άμβλωση. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια φορές.

. @AOC has just been escorted by police away from the Supreme Court. pic.twitter.com/F9DOoLq8yJ

Πολλοί συντηρητικοί έσπευσαν να χλευάσουν τη βουλευτή των Δημοκρατικών, λέγοντας ότι η θέση των χεριών της έδειχνε ότι προσποιείται πως της έχουν περάσει χειροπέδες. Μάλιστα, η βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Νάνσι Μέις έγραψε στο Twitter: «Η πολιτική έχει μετατραπεί σε τέχνη της υποκριτικής. Οπότε, φυσικά, η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές προσποιείται ότι φοράει χειροπέδες. Υποκριτική και όχι πολιτική ονομάζεται αυτό το παιχνίδι».

Idk. Here you are @aoc breaking your fake handcuff pose for a good fist pump and shout out to the crowd – looking “tough”! Good theater though… 💪🤷🏻‍♀️🥂 https://t.co/0kfihuevYa pic.twitter.com/68rjopkdMi

Η Οκάσιο Κόρτες έσπευσε να απαντήσει, επιμένοντας πως δεν προσποιούνταν ότι φορούσε χειροπέδες όταν έβαλε τα χέρια πίσω από την πλάτη της. «Δεν προσποιούμαι εδώ» έγραψε σε ένα tweet, απαντώντας στη Μέις, και εξήγησε: «Το να βάζετε τα χέρια σας πίσω από την πλάτη σας είναι η καλύτερη πρακτική όταν συλλαμβάνεστε, με ή χωρίς χειροπέδες, για να αποφύγετε κλιμακούμενες κατηγορίες, όπως η αντίσταση κατά της σύλληψης». Δεν το άφησε όμως το θέμα εκεί. Άφησε ευθεία αιχμή κατά της βουλευτού των Ρεπουμπλικανών, προσθέτοντας στην απάντησή της: «Δεδομένου ότι είπες ψέματα για μια συνάδελφο επιζώντα βιασμού για να μαζέψεις ”πόντους”, όπως κατηγορείς εμένα ότι κάνω, δεν περιμένω και πολλά από εσένα».

Η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίστηκε, με τη Μέις να δημοσιεύει ένα βίντεο με την Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές να υψώνει τη γροθιά της, γράφοντας στο Twitter: «Δεν ξέρω. Εδώ είσαι Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές, να σπας την ψεύτικη πόζα με τις χειροπέδες για μια ”καλή” γροθιά στον αέρα και μια κραυγή προς το πλήθος -φαίνεσαι ”σκληρή”. Καλό θέατρο όμως…».

Πάντως, η αστυνομία του Καπιτωλίου διευκρίνισε στη «New York Post» πως «σε κανέναν δεν φόρεσαν χειροπέδες, όπως είναι το σύνηθες για μια σύλληψη χωρίς κράτηση. Όπως είναι το πρότυπο για ειρηνικές, προγραμματισμένες διαμαρτυρίες. Όσοι συνελήφθησαν πήραν κλήση και αφέθηκαν ελεύθεροι επί τόπου», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

No faking here. Putting your hands behind your back is a best practice while detained, handcuffed or not, to avoid escalating charges like resisting arrest.

But given how you lied about a fellow rape survivor for “points,” as you put it to me, I don’t expect much else from you. pic.twitter.com/lUc1TPS21D

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 20, 2022