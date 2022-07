Μπάιντεν κορονοϊός: Η πρώτη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Μετά την είδηση πως ο Τζο Μπάιντεν νοσεί από κορονοϊό και εμφανίζει ήπια συμπτώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος «εμφανίστηκε» μέσα από το Twitter καθησυχάζοντας τους πολίτες πως τα πάει πολύ καλά. Ο γιατρός του Αμερικανού προέδρου, Κέβιν Ο’Κόνορ, ανέφερε νωρίτερα ότι ο Μπάιντεν εμφάνισε συνάχι, κόπωση και «περιστασιακά, ξηρό βήχα». «Παιδιά, τα πάω υπέροχα», είπε από την πλευρά του ο 79χρονος πρόεδρος σε ένα tweet. «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Μόλις τηλεφώνησα στον γερουσιαστή Κέισι, τον βουλευτή Καρτράιτ και τον δήμαρχο Κογκνέτι (και τα ξαδέρφια μου στο Σκράντον) για να εκφράσω τη λύπη μου που έχασα τη σημερινή μας εκδήλωση.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν, η οποία βρέθηκε αρνητική παρά το γεγονός ότι είχε στενή επαφή με τον πρόεδρο Μπάιντεν, είπε ότι ο σύζυγός της τα πάει καλά. «Μίλησα μαζί του μόλις πριν από λίγα λεπτά», είπε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Ντιτρόιτ. «Τα πάει καλά, νιώθει καλά».

I'm on the road in Detroit today, but I spoke to Joe earlier and he’s feeling fine, just experiencing a few mild symptoms.

This morning, I tested negative for COVID-19. I'll continue to follow CDC guidance and wear a mask.

— Jill Biden (@FLOTUS) July 21, 2022