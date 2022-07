Μπάιντεν κορονοϊός: Θετικός στην νόσο ο Αμερικανός πρόεδρος

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο Λευκός Οίκος προσθέτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, που είναι εμβολιασμένος με δύο αναμνηστικές δόσεις, έχει εμφανίσει πολύ ήπια συμπτώματα και έχει αρχίσει να λαμβάνει Paxlovid.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες των CDC, θα παραμείνει σε καραντίνα στον Λευκό Οίκο και θα συνεχίσει να εκτελεί πλήρως όλα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ήρθε σε επαφή με μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας το πρωί, και θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες επαφές του στον Λευκό Οίκο μέσω τηλεφώνου και Zoom».

Σε διευκρινιστική δήλωση αναγκάστηκε να προβεί ο Λευκός Οίκος μετά το σάλο που προκάλεσαν δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση στην οποία μετείχε στη Μασαχουσέτη. Όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, ο Μπάιντεν αναφερόταν σε παλαιότερη διάγνωση καρκίνου του δέρματος, από τον οποίο είχε επιβιώσει πριν αναλάβει τα προεδρικά του καθήκοντα. Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή κοντά σε ένα πρώην εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, για να υποστηρίξει υπεράκτια αιολικά πάρκα, ο Μπάιντεν μίλησε για τις επιπτώσεις στην υγεία των ρυπογόνων εκπομπών από διυλιστήρια πετρελαίου κοντά στο παιδικό του σπίτι στο Κλέιμοντ του Ντέλαγουερ και πρόσθεσε ότι ο ίδιος και πολλοί ακόμη που μεγάλωσαν μαζί του έχουν καρκίνο, καθώς η εν λόγω Πολιτεία των ΗΠΑ είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου σε ολόκληρη τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση της χώρας και απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς είπε ότι ο Πρόεδρος αναφερόταν σε μη μελανωματικούς καρκίνους του δέρματος που αφαιρέθηκαν πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Μια έκθεση για την υγείας του, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο ανέφερε ότι ο Μπάιντεν είχε «αφαιρέσει αρκετούς εντοπισμένους, μη μελανωματικούς καρκίνους του δέρματος» πριν αναλάβει τα προεδρικά του καθήκοντα, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν «ύποπτες περιοχές για καρκίνο του δέρματος αυτή τη στιγμή». Δεν απαιτήθηκαν βιοψίες, πρόσθεσε η έκθεση. «Σε αυτό αναφερόταν ο Πρόεδρος», έγραψε ο Μπέιτς στο Twitter.

US President Joe #Biden stated that he developed cancer due to pollution in the region where he spent his childhood.

The U.S. president's confession quickly went viral in the media and social media. pic.twitter.com/45wg2oLjbM

— NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2022