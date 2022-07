Ολένα Ζελένσκα ΗΠΑ: Η πρώτη κυρία της Ουκρανίας στο Κογκρέσο

Μεγαλύτερο ενεργό ρόλο αναλαμβάνει η Ολένα Ζελένσκα, σύζυγος του προέδρου της Ουκρανίας η οποία πραγματοποιεί αυτές της μέρες άτυπη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον για να εξασφαλίσει επιπλέον στήριξη για τη χώρα της σε κάθε επίπεδο. Η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας έκανε μια προσωπική αναφορά λέγοντας πως ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κάνει τον εννιάχρονο γιο της Κιρίλο να θέλει να γίνει στρατιώτης. Σε συνέντευξή της στο αμερικανικό NBC, η Ολένα Ζελένσκα είπε ότι τώρα το μόνο πράγμα που θέλει να κάνει ο Κιρίλο είναι “πολεμικές τέχνες και πώς να χρησιμοποιεί όπλο”, λέγοντας πως ελπίζει η παιδική ηλικία του γιου της να του “επιστραφεί”.

“Πριν τον πόλεμο, ο γιος μου συμμετείχε σε ένα σύνολο λαϊκών χορών, έπαιζε πιάνο, μάθαινε αγγλικά”. Μετά την εισβολή της Ρωσίας “προφανώς θέλει να γίνει στρατιώτης”. “Και αυτό θέλω πραγματικά να διασφαλίσω είναι ότι η παιδική ηλικία του γιου μου θα του δοθεί πίσω και ότι θα απολαύσει τη ζωή του στο έπακρο”. Ο Βολοντίμιρ και η Ολένα Ζελένσκα έχουν και μια κόρη, την 18χρονη Ολεξάντρα.

Η Ολένα Ζελένσκα, σύζυγος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ όπου στις επαφές της, ζήτησε να σταλούν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της 15λεπτης ομιλίας της στο αμερικανικό Κογκρέσο την Τετάρτη, παρουσίασε φωτογραφίες και βίντεο παιδιών από την Ουκρανία που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μία από τις πολύ δυνατές εικόνες που παρουσίασε ήταν της τετράχρονης Λίζα Ντμιτρίεβα που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην κεντροδυτική πόλη Βινίτσια.

“Θέλουμε κάθε πατέρας και κάθε μητέρα να μπορούν να πουν στο παιδί τους: “Πήγαινε να κοιμηθείς ήσυχος. Δεν θα υπάρξουν άλλες αεροπορικές επιδρομές, όχι άλλες επιδρομές με πυραύλους”. Είναι πολύ αυτό για να το ευχηθώ;” είπε κατά την ομιλία της. “Αλλά δυστυχώς, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, ο τρόμος συνεχίζεται”.

Κάνοντας έκκληση για περισσότερα όπλα και συστήματα αεράμυνας, είπε: “Ζητώ όπλα. Όπλα που δεν θα χρησιμοποιηθούν για να διεξάγουν πόλεμο στη γη κάποιου άλλου, αλλά για να προστατεύσουν το σπίτι και το δικαίωμα να ξυπνήσουν ζωντανοί σε αυτό το σπίτι”. Τα μέλη του Κογκρέσου υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της Ουκρανίας για περισσότερη βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας και έχουν μέχρι στιγμής προμηθεύσει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία.

Κατά την επίσκεψή της στις ΗΠΑ, η Ολένα Ζελένσκα συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, την Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν και τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

