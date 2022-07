Ολένα Ζελένσκα ΗΠΑ: Η συγκλονιστική έκκληση στα μέλη του Κογκρέσου

Η πρώτη κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα απηύθυνε έκκληση στα μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας την Τρίτη να παράσχουν περισσότερη βοήθεια στη χώρα της καθώς αγωνίζεται ενάντια στη ρωσική εισβολή, λέγοντας ότι τα όπλα μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση μιας «ενωμένης μεγάλης νίκης». «Παραμένουμε εντελώς συντετριμμένοι όταν ο κόσμος μας καταστρέφεται από τον πόλεμο. Δεκάδες χιλιάδες τέτοιοι κόσμοι έχουν καταστραφεί στην Ουκρανία», είπε μέσω μεταφραστή, σε μια συναισθηματική ομιλία 15 λεπτών σε μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των ΗΠΑ. Η Ζελένσκα, σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδειξε βίντεο με παιδιά που είπε ότι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός αγοριού τριών ετών που βρίσκεται τώρα στη Γερμανία που μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί προσθετικά μέλη.

On behalf of all Americans, it was such an honor to welcome Mrs. Zelenska to the White House.

We continue to stand united in our support for the people of Ukraine. pic.twitter.com/MnU0JWqd7Y

— Jill Biden (@FLOTUS) July 20, 2022