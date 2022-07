Ουκρανία πόλεμος: Η φρίκη σε μια ακόμη φωτογραφία

Το γύρο του κόσμου αποδεικνύοντας τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία κάνει μια φωτογραφία που δείχνει έναν πατέρα γονατισμένο στο δρόμο να κρατά το χέρι του νεκρού 13χρονου γιου του. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, το 13χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο, καθώς περίμενετο λεωφορείο κοντά σε τζαμί την Τετάρτη. Μετά την επίθεση, ο πατέρας του εφήβου γονάτισε στο δρόμο κρατώντας το χέρι του νεκρού γιου του, το σκεπασμένο σώμα του οποίου βρισκόταν στο δρόμο κοντά στο κατεστραμμένο στέγαστρο λεωφορείου. Εντωμεταξύ, η Oleksandra Matviichuk, επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών της Ουκρανίας στην ανάρτησή της ανέφερε ότι πατέρας του 13χρονου στάθηκε εκεί καταμεσής του δρόμου κρατώντας το χέρι του νεκρού γιου του για 2 ώρες. Οσο έμεινε εκείνος εκεί, στάθηκε στο πλευρό του μια αστυνομικός κρατώντας το δικό του χέρι…

Τα σωστικά συνεργεία μετέφεραν άλλο ένα πτώμα σε φορείο. Το κοντινό τζαμί είχε υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Oleh Synehubov, κυβερνήτης της περιοχής του Χάρκοβο, δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο χθες – ο έφηβος, ένας άνδρας και μια γυναίκα – αλλά δεν ήταν σαφές αν και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση στη στάση λεωφορείου. Είπε ότι η 15χρονη αδελφή του νεκρού εφήβου είχε επίσης τραυματιστεί, αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

«Πρόκειται για άλλη μια τρομερή πράξη τρομοκρατίας από τους Ρώσους», έγραψε ο Synegubov στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, δεν σχολίασε την επίθεση αυτή. Έχει αρνηθεί ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, αν και οι ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες έχουν καταστρέψει ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις και έχουν προκαλέσει το θάνατο εκατοντάδων πολιτών. Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Telegram, το τοπικό γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από έναν πολλαπλό εκτοξευτή ρουκετών Uragan. Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, αντιστάθηκε σε μια ρωσική επίθεση που έφτασε στα περίχωρά της κατά τους δύο πρώτους μήνες της εισβολής, αλλά δέχθηκε σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς τον τελευταίο μήνα μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

«Holding hands… This is what gives us the strength to keep fighting.

A policeman supports a man who holds the hand of his 13 y.o son. His son was killed during Russian shelling in Kharkiv today. He had been praying for two hours, and she had been holding his hand all this time» pic.twitter.com/fi2InL5Gu0

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) July 20, 2022