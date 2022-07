Ντέιβιντ Μουρς Λίβερπουλ: Πέθανε ο πρώην ιδιοκτήτης της ομάδας

Την βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του πρώην προέδρου και ιδιοκτήτη της, Ντέιβιντ Μουρς, εξέφρασε η Λίβερπουλ. Ο εκλιπών «υπηρέτησε» το σύλλογο από την θέση του προέδρου για 16 χρόνια από το 1991 και έγινε επίτιμος ισόβιος πρόεδρος, αφού πούλησε το πλειοψηφικό μερίδιό του το 2007. Πέθανε σε ηλικία 76 ετών το πρωί της Παρασκευής (22/07), λίγες εβδομάδες αφότου έφυγε από τη ζωή η επί 39 χρόνια αγαπημένη του σύζυγος, Μαρτζ. Ενώ ο θείος του, ο Σερ Τζον Μουρς – ιδρυτής της αυτοκρατορίας λιανικής πώλησης «Littlewoods» – διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της Εβερτον τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ο Ντέιβιντ Μουρς ήταν ένθερμος οπαδός της Λίβερπουλ.

Η οικογένεια Μουρς κατείχε το πλειοψηφικό μερίδιο των «κόκκινων» για περισσότερο από μισό αιώνα, με τον Ντέιβιντ ν’ αναλαμβάνει το σύλλογο που αγαπούσε τον Σεπτέμβριο του 1991. Μαζί με τον έμπιστο διευθύνοντα σύμβουλο, Ρικ Πάρι, προήδρευσε την εποχή της εισόδου της Λίβερπουλ στη νεοϊδρυθείσα Premier League, το 1992, και ήταν εκείνος που προσέλαβε στον πάγκο τους Ρόι Έβανς, Ζεράρ Ουγέ, Ράφα Μπενίτεθ, στη διάρκεια της θητείας του στο «Άνφιλντ».

This genuinely feels like a very short time ago, not the 21 years that it is. Neither man with us anymore and another chapter closed for good. The march of time is cruel.

Ο Ντέιβιντ Μουρς – που συνήθως απέφευγε τη δημοσιότητα, προτιμώντας αντ’ αυτού να λειτουργεί στο παρασκήνιο – είδε τους «κόκκινους» να κατακτούν 10 μεγάλους τίτλους στη 16χρονη θητεία του, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, του Champions League το 2005. Ωστόσο, η ταχεία οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στο αγγλικό ποδόσφαιρο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η Λίβερπουλ απαιτούσε εξωτερικές επενδύσεις για να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της.

Saddened to hear of the passing of David Moores. We were able to bring David and Marge back to Anfield in December 2019 after too long an absence from the club he loved and guided for so many years. You’ll Never Walk Alone David. ⁦ @LFC ⁩ pic.twitter.com/ijWbxSkten

Αποχώρησε από την θέση του το 2007, αλλά, ως δια βίου οπαδός, το πάθος και η υποστήριξή του για τον σύλλογο παρέμειναν σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Επέστρεψε στο «Άνφιλντ» για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία για να παρακολουθήσει την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να νικά την Έβερτον με 5-2 τον Δεκέμβριο του 2019. «Οι σκέψεις όλων στη Λίβερπουλ είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ντέιβιντ σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή» καταλήγει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Liverpool FC is deeply saddened by the passing of former chairman and owner David Moores.

The thoughts of everyone at the club are with David’s family and friends at this difficult time.

— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2022