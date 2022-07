Ιερό ποτάμι στην Ινδία: Ήπιε νερό για να αποδείξει ότι είναι καθαρό αλλά…

Τις καλύτερες προθέσεις είχε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Πουντζάμπ στην Ινδία, Μπαγκβάντ Μαν, που ήθελε να αποδείξει στους συμπολίτες του ότι το νερό ενός «ιερού ποταμού» είναι καθαρό. Όπως αναφέρουν οι «Indian Times», ο Μπαγκβάντ Μαν πήρε ένα ποτήρι, το γέμισε με νερό από το «ιερό ποτάμι» Κάλι Μπέιν και το ήπιε με τις κάμερες να απαθανατίζουν το στιγμιότυπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Κάλι Μπέιν έχει μεγάλη θρησκευτική σημασία για τους Σιχ καθώς πιστεύεται πως εκεί βρήκε τη φώτιση ο ιδρυτής του Σιχισμού, γκουρού Νάνακ Ντεβ.

Ωστόσο, δύο 24ωρα αφότου ήπιε το νερό, ο πρωθυπουργός της ινδικής επαρχίας σφάδαζε από τους πόνους στο στομάχι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. O ίδιος είχε ανεβάσει στα social media φωτογραφίες και βίντεο που τον δείχνουν να πίνει νερό από το Κάλι Μπέιν.

Το περιστατικό συνέβη την ημέρα που οι κάτοικοι της περιοχής γιόρταζαν την 22η επέτειο από την επιχείρηση καθαρισμού του «ιερού ποταμού», με τον πρωθυπουργό της επαρχίας Πουντζάμπ να πίνει από εκεί νερό για να αποδείξει ότι είναι καθαρό.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022