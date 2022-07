Σκότωσε την καρκινοπαθή γυναίκα του: Μια σπαρακτική ιστορία

Ένας 70χρονος Βρετανός κρίθηκε αθώος για τη δολοφονία της άρρωστης γυναίκας του, αφού κατέθεσε ότι εκείνη του ζήτησε να τη σκοτώσει. Η δίκη του Γκράχαμ Μάνσφιλντ, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου, συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον βρετανικών και αμερικανικών ΜΜΕ καθώς ανακινεί το ζήτημα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Το βρετανικό δικαστήριο τον απάλλαξε από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, ενώ τον καταδίκασε για ανθρωποκτονία από αμέλεια επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Μάνσφιλντ, 73 ετών σήμερα, προχώρησε στην πράξη, που όπως κατέθεσε στο δικαστήριο είχαν συμφωνήσει από κοινού με τη συζυγό του Νταϊάν Μάνσφιλντ, στις 23 Μαρτίου 2021 στο σπίτι τους στο Χέιλ, ένα προάστιο του Μάντσεστερ. Η σύζυγός του, 71 ετών όταν ο σύζυγός της την δολοφόνησε, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα τέταρτου σταδίου τον Οκτώβριο του 2020. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαν γιορτάσει την 40η επέτειο του γάμου τους. Μετά τη διάγνωση, η Νταϊάν ενημερώθηκε ότι είχε δύο χρόνια ζωής αν υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία ή λίγους μήνες ζωής χωρίς θεραπεία, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της τοπικής βρετανικής εφημερίδας Manchester Evening News.

So tragic. 'Suicide pacts' are increasingly common in the absence of legal assisted dying. We campaign to end the ban on assisted dying so terminally ill/incurably suffering people can die with dignity, in a time, & a place, of their own choosing. https://t.co/RW52Anbcxu

Όταν επέστρεψαν από το νοσοκομείο, ο 73χρονος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι του είπε: “Γκράχαμ, έτσι όπως είμαι τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι το καλύτερο που θα είμαι ποτέ. Όταν τα πράγματα χειροτερέψουν, όταν γίνουν πολύ άσχημα για μένα, θα με σκοτώσεις;” Στις 24 Μαρτίου 2021, ο Γκράχαμ τηλεφώνησε στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 999 της Αγγλίας και είπε ότι το προηγούμενο βράδυ πίστευς πως είχε σκοτώσει τη γυναίκα του κόβοντάς της το λαιμό και ότι στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον ίδιο τρόπο αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και έτσι αποφάσισε να καλέσει σε βοήθεια. “Νομίζω ότι σκότωσα τη γυναίκα μου και προσπαθώ να αυτοκτονήσω αλλά όλα πήγαν στραβά”.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι των Μάνσφιλντ, διαπίστωσε ότι ο λαιμός της Νταϊάν είχε κοπεί ενώ βρήκαν τον Γκράχαμ σε μια “λίμνη αίματος”. Σύμφωνα με τους Times, ο άνδρας είπε στην αστυνομία “αφήστε με να πεθάνω”, ενώ όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Guardian τους είπε “ούτε αυτό δεν μπόρεσα να κάνω σωστά”. “Η γυναίκα μου είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο και κάναμε μια συμφωνία να αυτοκτονήσουμε”, είχε πει ο Γκράχαμ στην αστυνομία εκείνη την ημέρα.

Η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του ζευγαρίου δύο σημειώματα γραμμένα από τον Γκράχαμ, στα οποία εξηγούσε ότι αυτός και η Νταϊάν είχαν συμφωνήσει να βάλουν τέλος στη ζωή τους μαζί, αν και κανένα σημείωμα δεν ήταν υπογεγραμμένο από τη γυναίκα, όπως αναφέρουν οι Times.

Ο Γκράχαμ κατέθεσε ότι οι πράξεις του ήταν μια “πράξη αγάπης”, σύμφωνα με την Evening News. “Όταν σχεδιάζαμε την αυτοκτονία, δεν πιστεύαμε ότι κάναμε κάτι λάθος”, φέρεται να κατέθεσε. “Δεν χρειαζόμασταν την άδεια κανενός για να πούμε ότι είχαμε χορτάσει από αυτόν τον κόσμο και θέλαμε να τον αφήσουμε”. “Τα αποδεικτικά στοιχεία σας, τα οποία αποδέχομαι, είναι ότι με κάθε μόριο του σώματός σας δεν θέλατε να σκοτώσετε τη γυναίκα σας”, είπε στον 73χρονο ο πρόεδρος του δικαστηρίου Τζάστις Γκουζ. “Ήταν αυτό που σου είχε ζητήσει να κάνεις. Ήταν μια πράξη αγάπης και συμπόνιας για να βάλει τέλος στα βάσανά της.”

Μετά την έκδοση της απόφασης, ο Γκράχαμ Μάνσφιλντ είχε ένα ξεχωριστό ευχαριστώ για τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, λέγοντας ότι “μου φέρθηκαν ανθρώπινα”. Ο 73χρονος άνδρας είπε επίσης ότι η νομοθεσία στην Αγγλία σχετικά με την υποβοηθούμενη αυτοκτονία πρέπει να αλλάξει. “Κανείς δεν πρέπει να περνά αυτό που περάσαμε εμείς”, δήλωσε στους δημοσιογράφους. “Δυστυχώς, σήμερα, η γυναίκα μου δεν είναι εδώ. Δεν έπρεπε να πεθάνει σε τέτοιες βάρβαρες συνθήκες. Αυτό ήταν κάτι στο οποίο αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε.”

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, οι ιατροδικαστές που κατέθεσαν στη δίκη διαβεβαίωσαν ότι πιθανότατα η Νταϊάν θα είχε ζήσει μόνο μία ώς τέσσερις εβδομάδες περισσότερο από την ημερομηνία που ο σύζυγός της της αφαίρεσε τη ζωή.

Ο Γκράχαμ συγκίνησε το δικαστήριο όταν κατέθεσε ότι συμφώνησε να σκοτώσει τη γυναίκα του με την προϋπόθεση ότι θα αυτοκτονήσει και ο ίδιος και ότι είπε στη γυναίκα του ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. “Η Νταϊάν ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν όλη μου η ζωή. Δεν είχαμε ανάγκη κανέναν άλλο. Ζήσαμε μια υπέροχη ζωή”, είπε ο Γκράχαμ στην κατάθεσή του περιγράφοντας τα κοινά τους ενδιαφέροντα, τους περιπάτους, το ποδήλατο, την κηπουρική. “Χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει τίποτα”. Και πρόσθεσε: “της είπα “δεν είσαι μόνη σου σε αυτό, θα πάμε μαζί μέχρι τέλους”.

The pensioner cleared of murdering his cancer-stricken wife is calling for assisted dying to be legalised. Graham Mansfield (73) says it could be vetted by two doctors and the police. A judge found he killed his wife, Dyanne, (71) "out of love". Graham talks to @bbcnwt at 6.30pm: pic.twitter.com/uvxW87Csoo

— BBC North West (@BBCNWT) July 22, 2022