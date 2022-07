Britney Spears Instagram: Ενοχλημένοι οι θαυμαστές της μετά το τελευταίο γυμνό της βίντεο

Φαίνεται πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η νιόπαντρη τραγουδίστρια δεν σταματάει να ανεβάζει ολοένα και πιο προκλητικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις τελευταίες της αναρτήσεις η Σπίαρς ποζάρει σχεδόν γυμνή στον φακό καλύπτοντας το στήθος της άλλοτε με κόκκινες καρδούλες και άλλοτε με τα χέρια της. Οι διαδικτυακοί της φίλοι εμφανώς απογοητευμένοι από το θέαμα που αντικρίζουν στις οθόνες τους την κατακρίνουν ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που κάνουν tag το όνομα του συζύγου της Σαμ Ασγκάρι και του προτείνουν να την πάει σε ψυχίατρο.

Without her messy make up she's absolutely gorgeous and full of youth… So gorgeous @britneyspears pic.twitter.com/FnchxiD5FD

— David Rosengart (@DaviXander_) July 21, 2022