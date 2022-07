Αδέρφια Αντετοκούνμπο Ελλάδα: Τρολάρισμα από συμπαίκτη τους

Οι αδελφοί Αντετοκούνμπο και το δέσιμό τους με την Ελλάδα αποτυπώνεται για ακόμη μια φορά, αυτήν τη φορά με έναν… ιδιαίτερο τρόπο. Ένας από τους συμπαίκτες του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο στους Μιλγοιυόκι Μπακς, ο Μπόμπι Πόρτις, προχώρησε σε… καυτές αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο που τα αδέλφια χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Ο 27χρονος φόργουορντ, που πριν από μερικές ημέρες οριστικοποίησε την παραμονή του στα «ελάφια», συμμετείχε σε ένα podcast, μέσω του οποίου σχολίασε με μπόλικη δόση χιούμορ τα καμώματα των συμπαικτών του. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν ο Γιάννης με τον Θανάση.

Ο Πόρτις, αφού είπε πως ο Κρις Μίντλετον είναι ο πιο «σφικτός» οικονομικά συμπαίκτης του, σε αντίθεση με τον Τζρου Χολιντεϊ που βρίσκεται στην… αντίπερα όχθη, αναφέρθηκε στο ποιος «κλέβει» περισσότερο στα χαρτιά.

Αρχικά, ο 27χρονος είπε το όνομα του Γουέσλι Μάθιους, ωστόσο άλλαξε άμεσα τα λεγόμενά του, τονίζοντας χαρακτηριστικά και με μπόλικη δόση χιούμορ: «Μάλλον ο Γιάννης και ο Θανάσης, γιατί όταν παίζουμε μιλάνε ελληνικά».

Bobby Portis spills the beans on his @Bucks teammates.

Generous: Jrue Holiday

Cheap: Khris Middleton

Most likely to cheat at cards: The Antetokounmbros

"Giannis and TA, man, they always speak Greek when we play cards. I don't know what they be saying."#FearTheDeer 😂🤣😂 pic.twitter.com/YzoWl6C0pO

— 620wtmj (@620wtmj) July 22, 2022