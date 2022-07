Ντόρσει συμβόλαιο NBA: Στην Αμερική ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιστρέφει στο ΝΒΑ, έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό, για να ενταχθεί στους Ντάλας Μάβερικς. Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια του «The Athletic», ο πρώην -όπως όλα δείχνουν- παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε two-way συμβόλαιο με την ομάδα από το Τέξας και θα επιστρέψει για την τρίτη του σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, για να γίνει συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς.

Το two-way συμβόλαιο σημαίνει πως ο Ντόρσεϊ μπορεί να παίξει το πολύ 50 από τα 82 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, περνώντας τον υπόλοιπο χρόνο στην G League. Για να παίξει σε περισσότερα ματς και στα πλέι οφ, θα πρέπει η ομάδα του Ντάλας μέσα στη σεζόν να μετατρέψει το συμβόλαιό του σε… μόνιμο.

After starring for Olympiacos in the EuroLeague, guard Tyler Dorsey has signed a two-way NBA deal with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dorsey played two seasons (2017-19) for Atlanta and Memphis.

