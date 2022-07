Τσιτσιπάς tweets: Νέο “χτύπημα” από τον Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τα «χτυπήματά» του στα social media, παρά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς.

Αυτή τη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την απορία του για τις κάμερες ασφαλείας και την ποιότητα τους, ανάλογα με το περιστατικό.

Ο 24χρονος πρωταθλητής έγραψε στο twitter: «Όταν περνάμε κόκκινο φανάρι παίρνουν τις φωτογραφίες μας σε 4k αλλά όταν γίνεται ληστεία μιας τράπεζας το οπτικό υλικό μοιάζει λες και είναι από το Minecraft. Σε τι κόσμο ζούμε;».

We run a red light and our picture is taken in 4K, but then someone robs a bank and the video evidence looks like footage from Minecraft. What world are we in?

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 23, 2022