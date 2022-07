Αναζητώντας την χαμένη εφηβεία, από την Ευτυχία Παπούλια

Είμαι μία από τους “ευλογημένους” θα τολμούσα να πω, που κατάφερα να παρακολουθήσω τη μεγάλη συναυλία των Scorpions με τον Alice Cooper στο ΟΑΚΑ, απολαμβάνοντας ένα μαγικό, άκρως νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν της… αθωότητας. Τα είδωλα της εφηβείας μας ήρθαν αποφασισμένα να μας συγκινήσουν, να μας τρελάνουν και να μας ξεσηκώσουν, απορροφημένοι στην μουσική τους, σε εκείνους τους στίχους που ίσως είναι ακόμη χαραγμένοι στα θρανία και στα παγκάκια της γειτονιάς. Ο “σατανικός” Alice – στα 74 του, κρατούσε το βλέμμα μας καρφωμένο στη σκηνή, σε ένα θέαμα που ακόμη κι αν σε τρόμαζε, έφτανε την αδρεναλίνη σου στα ύψη.

Είναι αλήθεια ότι οι συναυλίες των Scorpions στην Ελλάδα -27η στον αριθμό – έχουν γίνει ανέκδοτο, μετά από αρκετές ανακοινώσεις των ίδιων ότι παίζουν για τελευταία φορά ζωντανά κι ότι μετά… κρεμάνε τις κιθάρες τους. Η πρώτη φορά που έπαιξαν ζωντανά στη χώρα μας ήταν στις 29 Νοεμβρίου του 1990 σε ένα κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ποιος από τους παλιούς έχει ξεχάσει τη στιγμή που ερμήνευσαν το άσμα της Μαρινέλλας «Θα ήθελα να ήσουν η αγάπη μου»; Αυτή τη φορά, κάποιοι απογοητεύτηκαν με τον “κουρασμένο” Klaus Meine, που δεν ερμήνευσε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, το τελευταίο rock είδωλο που ακούει στο όνομα Iggy Pop, ξεγυμνώθηκε στα… 75 του, ζητώντας συγγνώμη από το εκστασιασμένο κοινό στην Πλατεία Νερού, για τη φωνή του… Φωνή βραχνή και παραμορφωμένη όσο ποτέ πριν… To 1996 στο Rock of Gods, o 52χρονος Iggy Pop δέχθηκε με αδιανόητη ορμή, ένα γεμάτο πλαστικό μπουκάλι νερού στο πρόσωπο. Αφού ξεστόμισε σε “γαλλικά” πως τίποτα δεν θα τον σταματήσει, έγινε ανήμερο θεριό και γεμάτος αίματα ξεκίνησε ένα ανεξέλεγκτο Χορό της Φωτιάς, σε μια βραδιά που άλλαξε την ιστορία της ροκ. Τώρα, απολογείται για τη φωνή που “έβγαινε” με δυσκολία…

Iggy Pop covered in blood after been hit with a bottle during his wild performance at the “Rock Of Gods” festival, held at the port of Piraeus, Greece, in 1996 pic.twitter.com/zMHo26p13M

Μετά από δυόμιση χρόνια “σκοτοδίνης” και ανασφάλειας, το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία του heavy metal, οι Iron Maiden, εμφανίστηκε και πάλι μπροστά μας, κάνοντας χιλιάδες φανατικούς να παραληρούν στο ΟΑΚΑ. Οι γερόλυκοι είχαν αναμενόμενα περιορισμένες δυνατότητες στα φωνητικά, όμως η νύχτα της 16ης Ιουλίου γράφτηκε αναμφισβήτητα με χρυσά γράμματα στην ιστορία των lives της μπάντας στην Ελλάδα.

“Μαύρη” στιγμή της συναυλίας, όταν ο Bruce Dickinson, που στο παρελθόν έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα καπνογόνα, αποχώρησε για λίγο από τη σκηνή, στολίζοντας τον «ένοχο» μεταξύ άλλων με τη χυδαία φράση «you Greek cunt».Το περιστατικό μάλιστα γράφτηκε σε διεθνή μέσα και συζητήθηκε στα social media: κάποιοι είπαν ότι ο Ντίκινσον διακόπτει συναυλίες για ψύλλου πήδημα, άλλοι ότι γέρασε και έχει νεύρα, ενώ άλλοι θύμιζαν πως έχει περάσει καρκίνο του φάρυγγα.

Βέβαια, η πρώτη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα το 1988, χωρίς κινητά και φωτογραφικές μηχανές, ήταν κάτι περισσότερο από ένα εκρηκτικό live.Ήταν ένα κομβικό σημείο και μία ανάμνηση που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει. Ίσως για κάποιους παλιούς, να ήταν ένα live που τους άλλαξε τη ζωή.

Όση λαχτάρα κι αν έχουμε πολλές φορές να βρεθούμε κοντά στα είδωλα των νεανικών μας φαντασιώσεων, με την ελπίδα να αναβιώσουμε τις ίδιες συγκινήσεις, τα ίδια συναισθήματα, διαισθανόμαστε πως τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως πριν… Ούτε εκείνοι οι καλλιτέχνες που κάποτε μας συνέπαιρναν με την φρεσκάδα, τον ενθουσιασμό και το τραγούδι τους. Όμως ούτε και εμείς είμαστε οι ίδιοι… Ωστόσο, αυτό που μένει αναλλοίωτο, είναι η μουσική κι ο στίχος των τραγουδιών τους… Αυτά είναι που ενώνουν τις τρείς γενιές που βρέθηκαν δίπλα – δίπλα για λίγες ώρες στις κερκίδες. Συναυλίες τέτοιου επιπέδου δεν είναι απλά ένα οπτικό θέαμα αλλά και μια ηχητική πανδαισία. Είναι κυρίως μυσταγωγία. Μια εμπειρία που εβδομηντάρηδες έτρεξαν να βιώσουν, παρέα με ενα νεανικό τους αίσθημα, προσδοκώντας να συναντήσουν παλιούς τους φίλους ή κάποια ξεχασμένα πρόσωπα. Κυρίως όμως να συναντήσουν μετά από χρόνια την χαμένη εφηβεία τους…

BED OF NAILS, BED OF NAILS… I’LL DRIVE YOU LIKE A HAMMER ON A BED OF NAILS! I had the time of my life getting to sing with the great @alicecooper at my show in Athens DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON… and rock the rocks we did. OW, OW, OW-OW-OW-OW! #ReuniteParethenon pic.twitter.com/9mgzorvMvs

