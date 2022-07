Μπόρις Τζόνσον – Ουκρανία: Εκπαίδευση ρίψης χειροβομβίδας

Ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να πετάει μια ψεύτικη χειροβομβίδα καθώς παρακολουθεί την εκπαίδευση των ουκρανικών στρατευμάτων, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια βάση του βρετανικού στρατού στο Βόρειο Γιορκσάιρ. Ο Τζόνσον φόρεσε πλήρη εξοπλισμό παραλλαγής καθώς συμμετείχε στην άσκηση αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία του έδειξαν πώς να χρησιμοποιεί τα όπλα. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Αυτή την εβδομάδα επισκέφθηκα ουκρανικά στρατεύματα, που εκπαιδεύονται από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις στο Βόρειο Γιορκσάιρ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ουκρανία να συνεχίσει να αποκρούει τη ρωσική επιθετικότητα».

Στο βίντεο ο Τζόνσον εξηγεί ότι έχει συναντήσει μερικούς από τους 400 Ουκρανούς στρατιώτες που εκπαιδεύονται στη βάση. «Θέλω απλώς να ξέρετε ότι ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει τον λαό της Ουκρανίας και σας στηρίζει στον αγώνα σας», λέει στο βίντεο. «Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι μπορείτε να νικήσετε και ότι θα νικήσετε». Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι ελπίζει να βοηθήσει από την πλευρά του στη σατανική επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία. Είπε ότι γνωρίζει ότι στο τέλος ο ουκρανικός λαός θα πετύχει και ότι είναι υπερήφανος για τον ρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο μπόρεσε να παίξει μέχρι στιγμής.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.

The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022