Υπάλληλος δεν έδινε προφυλακτικά: Σάλος με ταμία φαρμακείου στις ΗΠΑ

Μία γυναίκα απόρησε με την απόφαση του ταμία σε φαρμακείο των ΗΠΑ να αρνηθεί να της πουλήσει προφυλακτικά, για λόγους θρησκείας. Η γυναίκα πήγε στο Walgreens στο Ουισκόνσιν για να αγοράσει προφυλακτικά, ωστόσο σοκαρίστηκε όταν ο υπάλληλος τής είπε ότι δεν ήταν σε θέση να της τα πουλήσει, καθώς ήταν ενάντια στη θρησκεία του.

Η γυναίκα απάντησε εύλογα στον ταμία, ότι η πίστη τους δεν είχε καμία σχέση με την επιθυμία της να αγοράσει κάτι για να αποτρέψει μία εγκυμοσύνη και σε τελική ανάλυση «δεν ήταν δική τους δουλειά». Ο υπάλληλος κάπου εκεί είπε ότι θα χαρεί να πάρει τον διευθυντή για να τη βοηθήσει, κάτι που τελικά έγινε και εν τέλει ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Ο σύντροφός της κοπέλας ήταν αυτός που το «ανέβασε» στο Twitter εκφράζοντας τη φρίκη του για το περιστατικό.

We went to Hayward to get some groceries and a stop at @Walgreens because we had left Jess birth control at home. As Jess was checking out, cashier John told her he couldn’t sell her the condoms. “Oh I got them from over there.”

“We can, but I won’t because of my faith.” 1/x

— Nate Pentz (@natepentz) July 3, 2022