Πώς πρέπει να μασάω: Η ταχύτητα, παίζει ρόλο στην απώλεια κιλών!

Όσον αφορά την απώλεια βάρους, το τι τρώτε είναι φυσικά ζωτικής σημασίας. Αλλά ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι και το πότε τρώτε είναι επίσης σημαντικό. Συγκεκριμένα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports δείχνει ότι μια άλλη συνήθεια την ώρα που τρώτε ένα γεύμα μπορεί να σας βοηθήσει στην απώλεια βάρους: το να μασάτε την τροφή πιο αργά! Με το πιο αργό μάσημα της τροφής θα αυξήσετε την θερμογένεση και τον μεταβολισμό μετά το γεύμα

Για να προσδιορίσουν τα πιθανά αποτελέσματα της αργής μάσησης, οι ερευνητές ζήτησαν από 11 υγιείς άνδρες κανονικού βάρους να περάσουν από τρεις δοκιμές:

να πίνουν υγρή τροφή κανονικά κάθε 30 δευτερόλεπτα

να πίνουν υγρή τροφή, αλλά να την κρατούν στο στόμα τους για 30 δευτερόλεπτα πριν την κατάποση

να μασούν τροφή για 30 δευτερόλεπτα πριν την κατάποση

Και οι τρεις προσεγγίσεις είχαν ως αποτέλεσμα το ίδιο επίπεδο πληρότητας, αλλά το αργό μάσημα ήταν μοναδικό, επειδή αύξησε την θερμογένεση που προκαλείται από τη διατροφή (diet-induced thermogenesis – DIT). Αυτό αντιστοιχεί στο πόση θερμότητα παράγεται στο σώμα μετά το γεύμα και το πώς επηρεάζει τον μεταβολικό ρυθμό. Ένα χαμηλό επίπεδο DIT τείνει να προάγει την αύξηση βάρους, ενώ ένα υψηλό επίπεδο έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται σαν μια μικρή λεπτομέρεια, η αυξημένη μάσηση αύξησε την θερμογένεση. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η διαφορά ανά γεύμα, ή σνακ μπορεί να είναι μικρή, αλλά το σωρευτικό αποτέλεσμα κάθε φορά που τρώτε μπορεί να είναι σημαντικό.

Η αύξηση του αριθμού των μασημάτων πριν από την κατάποση μείωσε τα μεγέθη των γευμάτων

Αν και η μελέτη έχει περιορισμούς με βάση το μικρό μέγεθος του δείγματός της, δεν είναι η πρώτη που κάνει τη σύνδεση ανάμεσα στο πιο αργό μάσημα της τροφής και της απώλειας, ή διατήρησης βάρους. Για παράδειγμα, μια κλινική δοκιμή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics έδειξε, ότι η αύξηση του αριθμού των μασημάτων πριν από την κατάποση μείωσε τα μεγέθη των γευμάτων. Αυτό συνέβη εν μέρει επειδή οι άνθρωποι έτρωγαν για περισσότερη ώρα και αυτό οδήγησε σε λιγότερη συνολική κατανάλωση φαγητού.

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology προτείνει ότι μπορεί να παίζει ρόλο και κάτι ακόμα. Σε εκείνη την έρευνα, οι συμμετέχοντες που έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στο μάσημα έδειξαν μια αλλαγή στον “μηχανισμό ανταμοιβής” του εγκεφάλου τους. Αυτό οδήγησε σε λιγότερο παρορμητικές διατροφικές συμπεριφορές. Ένα άλλο πλεονέκτημα της πιο αργής μάσησης είναι να προσέχετε περισσότερο τι τρώτε και απλώς να απολαμβάνετε περισσότερο τη γεύση, λέει η διαιτολόγος Vanessa Rissetto, συνιδρύτρια της Culina Health. Λέει ότι μπορεί να σας μοιάζει κουραστικό να προσπαθείτε να μασάτε κάθε μπουκιά με προσοχή, αλλά σαν μια άσκηση διαλογισμού, ξεκινήστε να το κάνετε έστω και με μια μέτρια προσπάθεια. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να προσέχετε τις επόμενες τρεις μπουκιές φαγητού σας. Όσο θα εφαρμόζετε αυτήν τη στρατηγική πιο συχνά, θα σας φαίνεται και πιο εύκολη. Στο τέλος θα βελτιώσετε τις διατροφικές σας συνήθειες προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας για απώλεια βάρους.

Πηγή: https://www.eatthis.com