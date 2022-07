Lady Gaga viral: Η στιγμή που… εκσφενδονίζει αντικείμενο με αόρατη ασπίδα

Η Lady Gaga επέστρεψε στη σκηνή αυτή την εβδομάδα για το Chromatica Ball, μία παράσταση που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές, και μάλιστα έγινε viral αφού ένας θαυμαστής της τραγουδίστριας πέταξε κάποιο αντικείμενο στη σκηνή και εκείνη το απέκρουσε με μία «αόρατη ασπίδα».

Κάποιος από το κοινό κατάφερε να βιντεοσκοπήσει τη στιγμή, η οποία δεν άργησε πολύ να κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και συγκεντρώνοντας 3,5 εκατομμύρια προβολές.

Παρακολουθώντας το βίντεο φαίνεται καθαρά πως κάποιος εκσφενδόνισε ένα μαύρο δίσκο στην εκκεντρική τραγουδίστρια και αυτό απορρίφθηκε αμέσως… από κάποια «αόρατη δύναμη». Το κοινό του Twitter, στη θέα του συμβάντος, έσπευσε να αντιδράσει και να σχολιάσει με ποικίλους τρόπους τη στιγμή.

CONFIRMED: Gaga has an invisible force field that protects her from dangerous objects as shown in the video pic.twitter.com/zSQiF9Me79

— 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐈𝐍 (@noah3020) July 18, 2022