Μαραντόνα διάστημα: «Σε αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε πάντα.»

Έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξαν, ως φόρο τιμής, οι Αργεντινοί υποστηρικτές του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ηχογράφησαν από χθες (Σάββατο 23 Ιουλίου), μηνύματα ήχου και βίντεο, τα οποία θα σταλούν στο διάστημα με τον δορυφόρο «Cosmic kite» («κοσμικός χαρταετός»), το παρατσούκλι που έδωσε στον Μαραντόνα ένας Ουρουγουανός δημοσιογράφος. «Σε αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε πάντα. Αυτή η νέα γενιά και όλες οι γενιές που έρχονται! Υπομονή Ντιέγκο!», είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο Ενρίκε Τρινκάντο, ένας φίλαθλος, αφού ηχογράφησε το μήνυμά του στην αεροπορική βάση στην πόλη Μορόν, 40 χιλιόμετρα δυτικά του Μπουένος Άιρες.

Η ιδέα «γεννήθηκε» από την ιστορία του Ουρουγουανού δημοσιογράφου Βίκτορ Ούγκο Μοράλες, μετά το δεύτερο γκολ του Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας (2-1) στα προημιτελικά του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, όπου η Αργεντινή κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Από ποιον πλανήτη είσαι;», αναφώνησε ο δημοσιογράφος στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου του, στο στάδιο «Azteca», όταν ο πρώην αρχηγός της «Albiceleste» -που πέθανε από καρδιοπνευμονική προσβολή το 2020-, ντρίμπλαρε τη μισή ομάδα της Αγγλίας πριν σκοράρει, σημειώνοντας «το γκολ του αιώνα», όπως έχει ονομαστεί.

«Ο Μαραντόνα με την μπάλα τώρα. Τον κλείνουν δύο. Ο Μαραντόνα κυλάει το πόδι πάνω από την μπάλα και ξεφεύγει από τα δεξιά, αυτή η ιδιοφυΐα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Περνάει και από τρίτον, κοιτάζει για τον Μπουρουτσάγα. Πάντα ο Μαραντόνα! Ιδιοφυΐα! Ιδιοφυΐα! Ιδιοφυΐα! Ακόμη συνεχίζει … Τα-τα-τα-τα-τα… Γκοοοολ! Συγγνώμη, θέλω να κλάψω. Θεέ μου. Ζήτω το ποδόσφαιρο. Τι γκολ; Ντιεγκοοοολ! Μαραντόνα. Είναι για να κλαις, συγχωρέστε με. Μία αξιομνημόνευτη κούρσα του Μαραντόνα. Το καλύτερο σόλο γκολ όλων των εποχών.

Κοσμικέ χαρταετέ, από ποιον πλανήτη μας ήρθες και αφήνεις πίσω τόσους πολλούς Άγγλους παίκτες πίσω και κάνεις τη χώρα μία γροθιά για να φωνάζει ‘Αργεντινή’. Αργεντινή 2 Αγγλία 0. Ντιέγκο, Ντιέγκο, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ευχαριστώ Θεέ μου. Για το ποδόσφαιρο, για τον Μαραντόνα, γι’ αυτά τα δάκρυα και για το σκορ. Αργεντινή 2 Αγγλία 0». Τα βίντεο και οι ήχοι των φιλάθλων θα συμπιεστούν σε έναν σκληρό δίσκο ο οποίος θα σταλεί σε τροχιά σε έναν δορυφόρο, μαζί με ένα ζευγάρι από τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του Μαραντόνα. Η συλλογή των μηνυμάτων θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η ημερομηνία και η τοποθεσία της εκτόξευσης του δορυφόρου δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Diego Maradona has been honored in many ways, but an unusual tribute is set to take the Argentine soccer star’s cleats to space pic.twitter.com/C2rH7DlZay

— Reuters Sports (@ReutersSports) July 24, 2022