Ελον Μασκ – κολλητός: Το σεξ με τη γυναίκα του Sergey Brin και το τέλος της φιλίας

Ο Ελον Μασκ είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου και σε καμία περίπτωση δεν ζει μια βαρετή ζωή. Μάλιστα, μετά τις συνεχείς αποκαλύψεις το τελευταίο διάστημα για την προσωπική του ζωή, ίσως κάποιος να σκεφτόταν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άλλη ανατροπή στην εκπληκτική ιστορία της ζωής του Ελον Μασκ. Κι όμως, υπάρχει. Έχει ήδη παραδεχτεί ότι απέκτησε κρυφά δίδυμα με μια συνάδελφό του, επιχείρησε να αγοράσει το Twitter και μετά αποχώρησε από τη συμφωνία των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στη συνέχεια είδε ένα από τα παιδιά του να επιδιώκει να αλλάξει το όνομά του επειδή δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του. Χθες η Wall Street Journal αποκάλυψε την απόλυτη ιστορία προδοσίας σε επίπεδο δισεκατομμυριούχων: Ότι ο Ελον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, είχε μια «σύντομη» σχέση με τη σύζυγο του μακροχρόνιου φίλου του και κάποτε επιχειρηματικού του συμμάχου Sergey Brin.

Ο Brin, ο οποίος συνίδρυσε τη Google, είναι ο έβδομος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η σχέση, σύμφωνα με την WSJ, συνήφθη τον Δεκέμβριο και οδήγησε στη γρήγορη κατάρρευση του γάμου του Sergey Brin με την εντυπωσιακή μελαχρινή Νικόλ Σάναχαν, τη δεύτερη σύζυγό του και μητέρα της μικρής του κόρης. Ο Sergey Brin, ένας δημοφιλής, διασκεδαστικός μεγιστάνας της τεχνολογίας, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο, επικαλούμενος αγεφύρωτες διαφορές. Το ζευγάρι είχε θεωρηθεί ευρέως ως το πιο λαμπερό στον κόσμο της τεχνολογίας – και μεταξύ των πιο ισχυρών στον πλανήτη. Στους μήνες που ακολούθησαν, ο Sergey Brin αποχωριζόταν σταθερά από όλες τις επενδύσεις του στις πολλές επιχειρήσεις του Ελον Μασκ.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι σύμφωνα με πηγές ο Ελον Μασκ γονάτισε μπροστά στον Sergey Brin και ζήτησε συγγνώμη, εκλιπαρώντας για συγχώρεση. Ο Brin φέρεται να ααποδέχτηκε τη συγγνώμη – αλλά εξακολουθεί να μην μιλάει τακτικά με τον Ελον Μασκ.

Ο Ελον Μασκ, πάντως, διαψεύδει τα πάντα, δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι φίλος με τον Sergey Brin, υποστηρίζοντας ότι το δημοσίευμα της WSJ βασίζεται μόνο σε «τυχαίες φήμες τρίτων». Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Musk απάντησε μέσω Twitter, αποκαλώντας την ιστορία «είναι απολύτως ψευδής». Σύμφωνα με τον Μασκ, “ο Sergey και εγώ είμαστε φίλοι και ήμασταν σε ένα πάρτι μαζί χθες το βράδυ! Έχω δει τη Νικόλ μόνο δύο φορές μέσα σε τρία χρόνια, και τις δύο φορές με πολλούς άλλους ανθρώπους τριγύρω. Τίποτα ρομαντικό». Σε μια άλλη απάντηση, ο Ελον Μασκ έγραψε: «Δεν έχω κάνει καν σεξ εδώ και αιώνες».

«Η WSJ έχει δημοσιεύσει τόσα πολλά άρθρα για εμένα και την Tesla που έχω χάσει το μέτρημα! Είναι ντροπιαστικό γι’ αυτούς, ειλικρινά.

Κάποτε έγραψαν ένα άρθρο που έλεγε ότι το FBI επρόκειτο να με συλλάβει, οπότε τηλεφώνησα στο FBI για να ρωτήσω τι συμβαίνει και είπαν ότι το άρθρο της WSJ ήταν εντελώς ψεύτικο.

Απλά αηδίες».

Sergey Brin instructed his advisers to sell his personal investments in Elon Musk’s companies after learning that he had a brief affair with the Google co-founder's wife, according to the Wall Street Journal https://t.co/hh33zTCfMQ

— Bloomberg (@business) July 24, 2022