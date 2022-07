Η νεότερη βιβλιοθήκη στον αραβικό κόσμο: Ένας ολόκληρος όροφος αφιερωμένος σε σπάνια παλαιά αντικείμενα

Ηνεότερη βιβλιοθήκη – και πολιτιστικό κέντρο – στον αραβικό κόσμο δίνει παράδειγμα του στόχου της μέσω αρχιτεκτονικής: εξωτερικά, μοιάζει με ανοιχτό βιβλίο πάνω σε αναλόγιο. Τα 54.000 τετραγωνικά μέτρα της νέας Library of Mohammed bin Rashid στο Ντουμπάι προσκαλούν το κοινό να εξερευνήσει πάνω από ένα εκατομμύριο τυπωμένα ή ψηφιακά βιβλία καθώς και περισσότερα από έξι εκατομμύρια άρθρα έρευνας. Ένας ολόκληρος όροφος είναι αφιερωμένος σε σπάνια και παλαιά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και κάποια που χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα.

A feast for the eyes and the mind 🤩 How stunning is the architecture of the newly-opened Mohammed Bin Rashid Library? 📸 IG/nowfalnawas @mbrlae #VisitDubai #DubaiDestinations pic.twitter.com/G0Qo9S0fr7

«H “Library of Mohammed bin Rashid” είναι η νεότερη βιβλιοθήκη στον Αραβικό κόσμο. Εξασφαλίσαμε από την αρχή να είναι μια σύγχρονη βιβλιοθήκη και μια πηγή γνώσης», δήλωσε ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης, ο Mohammed al-Murr.

Come see millions of books at Mohammed Bin Rashid Library! Its seven storeys may expand our understanding of self and our connection to history, present, and future. 😍❤️ #MohammedBinRashidLibrary #3millionbooks pic.twitter.com/msRO9kqqqW

