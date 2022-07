Ζελένσκι Vogue: Θύελλα αντιδράσεων για το εξώφυλλο του ζεύγους

Οξύτατες αντιδράσεις προκαλεί η συνέντευξη και η φωτογράφιση που έκαναν για το περιοδικό Vogue το προεδρικό ζεύγος της Ουκρανίας. Καθώς η χώρα έχει εισέλθει στον έκτο μήνα από όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εσχάτως πολύ πιο εντατικά και η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα, επιδίδονται σε έναν αξιοθαύμαστο και πολύ μεθοδικό αγώνα να παραμείνει το ουκρανικό ζήτημα στην πρώτη γραμμή της διεθνούς επικαιρότητας ώστε να υπάρχει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη της κοινής γνώμης.

First Lady Olena Zelenska and President Volodymyr Zelenskyy, Kyiv, Ukraine, July 2022 / For @voguemagazine To Be Featured In Vogue Magazine, October 2022 pic.twitter.com/i6hMGsJ1lY

— Annie Leibovitz (@annieleibovitz) July 27, 2022