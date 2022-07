Χρύσα Μιχαλοπούλου Instagram: Πανέμορφη η ηθοποιός χωρίς ίχνος μακιγιάζ

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου, η ηθοποιός με τα όμορφα μάτια και το αψεγάδιαστο δέρμα δεν έχει ανάγκη από μαγικιάζ για να νιώσει όμορφη. Στην πιο πρόσφατη δημοσίευσή της στο λογαριασμό της, η νεαρή σταρ ποζάρει σε μια σέλφι με μοναδικό «make up» τα ροδοκοκκινισμένα από τον ήλιο μαγουλά της και το ζεστό φως που καταυγάζει το όμορφο πρόσωπό της.

Ζέστη, υγρασία και θάλασσα δεν ταιριάζουν με το μακιγιάζ, επομένως το καλοκαίρι είναι η πιο κατάλληλη εποχή για να απολαύσεις την ξεγνοιασιά σου και υιοθετήσεις το no make up look. Εξάλλου ο ήλιος φροντίζει για σένα, καθώς το μαύρισμα και το sunkissed look είναι το πιο κολακευτικό μακιγιάζ.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο σύντροφός της, σεφ Λεωνίδας Κουτσόπουλος περιμένουν το πρώτο τους παιδί και η ίδια διανύει τον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της. Στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram συνηθίζει να δημοσιεύει εικόνες από ειδυλλιακά τοπία, όμορφα ηλιοβασιλέματα, και λαχταριστά πιάτα, ενώ κατά καιρούς ποζάρει στον φακό au naturel.

