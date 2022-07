Στέφανος Τσιτσιπάς: Μια «συγκλονιστική» ανακάλυψη

Οι διακοπές του Στέφανου Τσιτσιπά ολοκληρώθηκαν και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται στη Γαλλία όπου έχει αρχίσει την προετοιμασία του ενόψει των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων του με απώτερο στόχο να βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του στην έναρξη του US Open, του τελευταίου Grand Slam της σεζόν, στις 29 Αυγούστου. Η διοργάνωση στο Φλάσινγκ Μέντοους της Νέας Υόρκης θα διαρκέσει ως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, ο «Στεφ», έκανε ένα νέο φίλο και είχε χρόνο να γελάσει με την… ανακάλυψη του, αφού βρήκε επιτέλους κάποιον να έχει το ίδιο μαλλί μ’ εκείνον! «Έκανα ένα μικρό φίλο που έχει τα ίδια μαλλιά με εμένα», έγραψε στο μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter και το συνόδευσε μ’ ένα χαμογελαστό emoji με καρδούλες. Το παιδί που στη φωτογραφία χαμογελάει μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον επισκέφθηκε στα αποδυτήρια του κέντρου όπου προπονείται.

Οι αντιδράσεις των ακόλουθων του Στέφανου Τσιτσιπά στάθηκαν στο πόσο γλυκιά είναι η φωτογραφία, ενώ αρκετοί δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν για ακόμη μια φορά τα μαλλιά του, που κατά κάποιο τρόπο έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν του στο τουρ. Ο Έλληνας αθλητής αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στο τουρνουά του Καναδά στις αρχές του επόμενου μήνα (8/8) που είναι μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις πριν από το πρώτο σερβίς στο US Open.

I made a little friend that has the same hair like me 🥰 pic.twitter.com/7bbiCq0LI7

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 28, 2022