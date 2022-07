Ρώσος παπάς χτυπά με σταυρό Ουκρανό ιερέα: Απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε πόλη της Ουκρανίας όταν ένας Ρώσος παπάς διέκοψε την κηδεία ενός Ουκρανού στρατιώτη χτυπώντας με έναν σταυρό έναν άλλο ιερέα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για αρνητικά σχόλια που έκανε εις βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο βίντεο από την κηδεία της 22ας Ιουλίου του στρατιώτη Ολεξάντρ Ζινίιφ, που σκοτώθηκε σε μάχη στη Βινίτσια κοντά στο Μικολάιφ, διακρίνεται ο Ρώσος παπάς Μιχαήλο Βασιλιούκ να τρέχει προς το βήμα, όπου μιλούσε ο Ουκρανός ιερέας Ανατόλι Ντούντκο. Ο τελευταίος φέρεται να είπε ότι ένας από τους λόγους που Πούτιν εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν για να προστατεύσει πιστούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σχόλιο που εκνεύρισε τον Βασιλιούκ.

Ο Ρώσος ιερέας προσπάθησε να τραβήξει τον σταυρό απ’ το λαιμό του Ντούντκο, προτού τον χτυπήσει με τον σταυρό που κρατούσε στο χέρι του. Ο καυγάς διεκόπη με την παρέμβαση στρατιωτικών, που απομάκρυναν τον Βασιλιούκ, προκειμένου να συνεχιστεί η κηδεία.

Ο ντόπιος ακτιβιστή, Σερχίι Τίμκοφ, ανέφερε ότι Ντούντκο τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση του Ρώσου παπά. Σύμφωνα με το ουκρανικό ΜΜΕ Vinbazar η αστυνομία της Βινίτσια ενημερώθηκε για το περιστατικό και διέταξε ποινική έρευνα.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)

A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY

— NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2022