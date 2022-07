Ζελένσκι Vogue: Η Ζαχάροβα σχολιάζει τη φωτογράφιση του ζεύγους

Και ενώ μαίνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους το προεδρικό ζεύγος της Ουκρανίας στήθηκε στο φακό της Άννι Λέμποβιτς και πόζαρε για λογαριασμό της αμερικανικής έκδοσης της Vogue. Η φωτογράφισή τους προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ολένα Ζελένσκα ποζάρουν στη Vogue αγκαλιασμένοι σε ένα τραπέζι, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κτίριο με προμήθειες με τον σύζυγό της από πίσω.

Nothing screams genuine struggle more than a wartime Vogue photoshoot. pic.twitter.com/OwyFjwJT9n — Avi Yemini (@OzraeliAvi) July 27, 2022

First Lady Olena Zelenska and President Volodymyr Zelenskyy, Kyiv, Ukraine, July 2022 / For @voguemagazine To Be Featured In Vogue Magazine, October 2022 pic.twitter.com/i6hMGsJ1lY — Annie Leibovitz (@annieleibovitz) July 27, 2022

Σε άλλη εικόνα, η Ολένα Ζελένσκα ποζάρει ανάμεσα στα απομεινάρια του κατεστραμμένου Antonov An-225 Mriya (μέχρι πρόσφατα βαρύτερου αεροπλάνου στον κόσμο) ανάμεσα σε στρατιώτες. Μάλιστα πολλοί χρήστες επεσήμαναν τα τεράστια ποσά βοήθειας που δόθηκαν στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα από την αρχή της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο, δηλώνοντας ότι η απόφαση των Ζελένσκι «φθηναίνει» αυτή την προσπάθεια.

Massive amount of ukrainian soldiers dying every day, Zelensky : lets have a vogue shooting pic.twitter.com/BrNPYKZYR6 — Levi (@Levi_godman) July 26, 2022

Την ίδια ώρα η φωτογράφιση του προεδρικού ζεύγους δεν έμεινε ασχολίαστη ούτε και από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε πως πρόκειται για μία εικόνα που είναι «απελπιστικά σάπια». «Έχετε παρατηρήσει πώς τα δυτικά μέσα προωθούν τη γυναίκα του Ζελένσκι; Επίσκεψη στις ΗΠΑ, εξώφυλλα περιοδικών, φωτογραφίσεις στο bunker. Ακόμη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας δίνει πλέον συνεντεύξεις με φόντο τη γυναίκα του» είπε αρχικά μέσα από τον λογαριασμό της στο Telegram. «Ο λόγος είναι μπανάλ – ο Ζελένσκι έχει κουράσει, το διεθνές κοινό δεν τον ακούει πια, τον βαρέθηκαν. Ο ‘πόρος’ που λέγεται Ζελένσκι έχει εξαντληθεί εντελώς, η εικόνα είναι απελπιστικά σάπια, επομένως δεν σερβίρεται πλέον χωρίς καρύκευμα. Τώρα το πολιτικό μενού στο πιάτο ονομάζεται ‘Ζελένσι υπό τη Ολένα’», επεσήμανε ακόμη.