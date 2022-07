Stranger Things – Jamie Campbell Bower: Ο «κακός» της σειράς μιλάει για την περίοδο που ήταν αλκοολικός

Ο ηθοποιός της σειράς «Stranger Things» του Netflix, Τζέιμι Κάμπελ Μπόουερ μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα που έδωσε για να ξεφύγει από τον αλκοολισμό, ενώ αποκάλυψε πως έφτασε να νοσηλευτεί. Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του «Vecna» μοιράστηκε τις σκέψεις του με το κοινό του στο Twitter κι ανέφερε πως σήμερα κλείνει 7,5 χρόνια νηφάλιος. «Πριν από 12 χρόνια και κάτι, ήμουν ακόμα ενεργός χρήστης. Πλήγωνα τον εαυτό μου και εκείνους που αγαπούσα. Έφτασα ακόμα και στο σημείο να νοσηλευτώ για λόγους ψυχικής υγείας κυρίως, αλλά σήμερα κλείνω 7,5 χρόνια καθαρός και νηφάλιος. Έκανα πολλά λάθη στη ζωή μου», έγραψε αρχικά. Στη συνέχεια δήλωσε πως είναι ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει και θεωρεί πως μέσα από τα λάθη του κατάφερε να εξιλεωθεί.

July 28, 2022