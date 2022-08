Μπιλ Ράσελ πέθανε: Θλίψη στο NBA

Θλίψη στον χώρο του NBA και του μπάσκετ γενικότερα, καθώς πέθανε ο θρυλικός Μπιλ Ράσελ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο παλαίμαχος σέντερ «έφυγε» σε ηλικία 88 ετών. Ο εμβληματικός Μπιλ Ράσελ έγραψε ιστορία με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, με την οποία αγωνίστηκε για 13 έτη (1956-69) κατακτώντας 11 «δαχτυλίδια». Μάλιστα, ο θρυλικός σέντερ της Βοστώνης είναι ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ΝΒΑ.

Η μοναδική καριέρα του Μπιλ Ράσελ

Ο Ράσελ γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1934 στη Λουϊζιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πέρασε από το πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο (με το οποίο κατέκτησε δύο κολεγιακά πρωταθλήματα), πριν επιλεχθεί στο νούμερο δύο του ντραφτ το 1956. Ακολούθησε μια μοναδική καριέρα στο ΝΒΑ με τους Σέλτικς, με τους οποίους σάρωσε τα πάντα: πέραν των πρωταθλημάτων, αναδείχθηκε πέντε φορές MVP της σεζόν και τέσσερις φορές πρώτος ριμπάουντερ του πρωταθλήματος.

Επίσης, ο Ράσελ εργάστηκε ως προπονητής σε Σέλτικς (1966-69), Σόνικς (1973-77) και Κινγκς (1987-88) και έγινε ο πρώτος μαύρος τεχνικός στην ιστορία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων της Βορείου Αμερικής που κατέκτησε τίτλο.

Rest In Peace Bill Russell who has passed away at the age of 88 ❤️ pic.twitter.com/9D6l0NVD51 — Overtime (@overtime) July 31, 2022

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Μπιλ Ράσελ

«Με πολύ βαριά καρδιά θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους φίλους, θαυμαστές και οπαδούς του Bill:

Ο Bill Russell, ο πιο παραγωγικός νικητής στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού, έφυγε σήμερα ειρηνικά από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Jeannine. Οι διαδικασίες για την επιμνημόσυνη δέηση θα ανακοινωθούν σύντομα. Τα δύο πολιτειακά πρωταθλήματα του Μπιλ στο λύκειο προσέφεραν μια αχτίδα από την απαράμιλλη πορεία καθαρών ομαδικών επιτευγμάτων που θα ακολουθούσε: δύο φορές πρωταθλητής στο NCAA, αρχηγός της χρυσής Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ, 11 φορές πρωταθλητής στο NBA και στο τιμόνι δύο πρωταθλημάτων στο NBA ως ο πρώτος μαύρος προπονητής επαγγελματικής ομάδας του βορειοαμερικανικού αθλητισμού.

Στην πορεία, ο Μπιλ απέσπασε μια σειρά από ανεπανάληπτα ατομικά βραβεία. Το 2009, το βραβείο για τον πολυτιμότερο παίκτη των τελικών του ΝΒΑ μετονομάστηκε από το όνομα του δύο φορές Hall of Famer σε “Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award”… Αλλά παρ’ όλες τις νίκες, η κατανόηση του Μπιλ για τον αγώνα είναι αυτό που φώτισε τη ζωή του.

Η σύζυγος του Bill, Jeannine, και οι πολλοί φίλοι και η οικογένειά του σας ευχαριστούν που κρατήσατε τον Bill στις προσευχές σας. Ίσως να ξαναζήσετε μία ή δύο από τις χρυσές στιγμές που μας χάρισε ή να θυμηθείτε το χαρακτηριστικό γέλιο του, καθώς απολάμβανε να εξηγεί την πραγματική ιστορία πίσω από το πώς εκτυλίχθηκαν αυτές οι στιγμές. Και ελπίζουμε ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να βρει έναν νέο τρόπο να ενεργεί ή να μιλάει με την ασυμβίβαστη, αξιοπρεπή και πάντα εποικοδομητική δέσμευση του Μπιλ στις αρχές. Αυτό θα ήταν μια τελευταία, και διαρκής, νίκη για τον αγαπημένο μας #6.»

Σημερινοί παίκτες τον Μπόστον Σέλτικς αποχαιρετούν τον θρύλο του NBA

Οι Γκραντ Ουίλιαμς, Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν, έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τον χαμό του Μπιλ Ράσελ.

R.I.P Bill Russell. You allowed me to be in the position I am in today and you changed not only the league but the world. Forever 6. — Grant Williams (@Grant2Will) July 31, 2022

Thank you for everything! R.I.P Legend 🙏🏽 pic.twitter.com/tn2iGsArav — Jayson Tatum (@jaytatum0) July 31, 2022