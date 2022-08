Μπάιντεν κορονοϊός: Θετικός για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, διαγνώστηκε ξανά θετικός στον κορωνοϊό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσίασε νέα συμπτώματα της νόσου Covid-19 και «συνεχίζει να νιώθει αρκετά καλά», σύμφωνα με τον γιατρό του ο Κέβιν Ο’ Κόνορ. «Με αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να ξαναρχίσουμε τη θεραπεία αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τη στενή παρακολούθηση», είπε και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα επιστρέψει στην καραντίνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαγνώστηκε αρνητικός στην Covid-19 το βράδυ της Τρίτης προς το πρωί της Τετάρτης. Ο 79χρονος Τζο Μπάιντεν είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό την περασμένη Πέμπτη, παρουσιάζοντας ήπια συμπτώματα. Έλαβε το Paxlovid, το αντιιικό σκεύασμα της Pfizer και παρέμεινε σε απομόνωση στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πλήρως εμβολιασμένος έναντι της Covid-19 και έχει κάνει δύο αναμνηστικές δόσεις.

#BREAKING Biden tests positive for Covid again, returns to isolation: doctor pic.twitter.com/itYtvALFmD

— AFP News Agency (@AFP) July 30, 2022