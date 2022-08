Ελληνοτουρκικά: Διπλωματικός πυρετός έναντι της τουρκικής προκλητικότητας

Θετικά αποτιμά η Αθήνα τη στάση Γερμανίας και Γαλλίας, όπως αυτή εκφράστηκε από τις υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, έναντι της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι είναι αποτέλεσμα της ψύχραιμης αλλά και αποφασιστικής πολιτικής που ακολουθεί η Αθήνα σε ό,τι αφορά τη διεθνοποίηση του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων την αξιοποίηση των χαρτών που επιδείκνυε η Άγκυρα αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. «Η Ελλάδα αντιδρά με ψυχραιμία και μένει στο πλαίσιο του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σχετικά με τις επιθετικές δηλώσεις της Τουρκίας σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ερωτηθείς για τις επιθετικές δηλώσεις του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζει χαρακτηριστικά στο “Action24 Press” πως η χώρα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, αντιδρά με ψυχραιμία, επαναλαμβάνει τις θέσεις της, δεν εμπλέκεται σε προσωπικές αντιδικίες, δεν προσωποποιεί τις διαφορές, μένει στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του ευρωπαϊκού πλαισίου που εξυπηρετεί τα συμφέροντά της».

«Δεν είμαστε επεκτατική χώρα, δεν διεκδικούμε οτιδήποτε από οποιονδήποτε, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, έναν χώρο δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» σημειώνει, προσθέτει ότι ο σεβασμός του ανθρώπου είναι το καλύτερο για την κοινωνία μας, αλλά και για την Τουρκία, και εκφράζει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή και η «απέναντι» κοινωνία θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

Ξεκάθαρα μηνύματα στήριξης της Ελλάδας έστειλαν διά των υπουργών Εξωτερικών τους η Γερμανία και η Γαλλία, κάτι που προκάλεσε την οργή της Άγκυρας που για κατέφυγε για ακόμη μια φορά στην τακτική των επιθετικών και εμπρηστικών δηλώσεων που στοχεύουν την ελληνική κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο «στόχαστρο» μπήκε αυτή τη φορά και η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ για τη στήριξη που προσέφερε στην Αθήνα, την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική ρητορική και επιμένει στην αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας.

Ο εκνευρισμός της Τουρκίας είναι εμφανής σε σημείο που ο υπουργός της των Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, φθάνει να κατηγορεί τη Γερμανία πως καθίσταται «εργαλείο της προβοκάτσιας των Ελλήνων», ενώ ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, βάλλει κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με ισχυρισμούς περί «επεκτακτικής και επιθετικής πολιτικής» εκ μέρους του πρωθυπουργού. Σε νέες δηλώσεις, διά στόματος του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που στρέφονται κατά της Ελλάδας, αντικατοπτρίζεται ταυτόχρονα η οργή για το «ανάχωμα» της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στην πώληση F-16 στην Τουρκία, μέσω των τροπολογιών του Κρις Πάπας.

Μπροστά στο συνολικό φάσμα της τουρκικής προκλητικότητας, η Αθήνα θέτει την ίδια στιγμή, διά στόματος του Νίκου Δένδια, στη γερμανική πλευρά και το ζήτημα των εξαγωγών γερμανικού πολεμικού υλικού, και κυρίως των υποβρυχίων, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο αλλαγής της ισορροπίας δυνάμεων υπέρ μίας χώρας που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο.

Κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στην Αθήνα, η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ εξέπεμψε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας πως η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαμφισβήτητη. Σαφής στήριξη των ελληνικών θέσεων διατυπώθηκε ταυτόχρονα και από την υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά, στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Παρασκευής στο Παρίσι με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. «Η Γαλλία, όπως άλλωστε το έχει εκφράσει πολλές φορές, και μάλιστα διά στόματος του Γάλλου προέδρου τον Μάιο, είναι σύμμαχος και φίλη χώρα της Ελλάδας, και είναι απολύτως αλληλέγγυα έναντι οποιασδήποτε απόπειρας επιβουλής της ελληνικής κυριαρχίας» υπογράμμισε η Κατρίν Κολονά στο ίδιο πνεύμα με την Αναλένα Μπέρμποκ.

To μήνυμα της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας από την Αθήνα ήταν ξεκάθαρο. «Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό έδαφος και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το αμφισβητήσει αυτό» τόνισε κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Δένδια, σημειώνοντας ότι αυτό ακριβώς επρόκειτο να μεταφέρει στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, καθώς και ότι όποιες διαφορές μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου. «Είναι σημαντικό να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός της κυριαρχίας και σήμερα, όταν μιλάμε για το Διεθνές Δίκαιο, ακόμη και όταν είναι πολύ περίπλοκα τα ζητήματα, κάποια είναι πάρα πολύ σαφή: Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό έδαφος και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το αμφισβητήσει αυτό», υπογράμμισε η Αναλένα Μπέρμποκ.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε διατυπώσει νωρίτερα ενώπιον της Αναλένα Μπέρμποκ στο Μέγαρο Μαξίμου την πάγια θέση της Ελλάδας ότι επιθυμεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, ενημερώνοντάς την για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, εντούτοις, ότι «οι τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις κυριαρχίας αποτελούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την ΕΕ».

Η τουρκική αντίδραση ήλθε λίγες ώρες αργότερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού οι Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Αναλένα Μπέρμποκ στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει χάσει την αμεροληψία της στον μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου. «Θέλουμε η Γερμανία να διατηρήσει μια ισορροπημένη στάση όσον αφορά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας απευθυνόμενος στην Γερμανίδα ομόλογό του για να συμπληρώσει ότι το Βερολίνο οφείλει να ακούει τις δύο χώρες χωρίς προκαταλήψεις -και κατηγορώντας ταυτόχρονα την Αθήνα και τη Λευκωσία για «προπαγάνδα». Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε δε πως η Γερμανία καθίσταται «εργαλείο της προβοκάτσιας των Ελλήνων».

«Οι τρίτες χώρες και η Γερμανία δεν πρέπει να γίνουν εργαλεία της προπαγάνδας και τις προβοκάτσιας, κυρίως της προπαγάνδας, της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων», είπε ο Τσαβούσογλου για να επαναλάβει τις κατηγορίες περί παραβίασης της Συνθήκης της Λωζάννης από την Ελλάδα και στρατιωτικοποίησης των νησιών. «Είναι λαθος η Γερμανία να υποστηρίζει μια χώρα, την Ελλάδα, ενω κάνει λάθος. Και αυτό το κάνει επειδή είναι μέλος της ΕΕ», επέμεινε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Δεν γνωρίζω αν η μετάφραση ήταν λάθος, όμως η Γερμανία δεν είναι θύμα προπαγάνδας. Ως μέλος της ΕΕ και ως η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, ενδιαφερόμαστε για τα σύνορά μας και τα σύνορα της ΕΕ, και στην Ελλάδα μίλησα ξεκάθαρα για το θέμα αυτό». Ως προς την όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας, η Αναλένα Μπέρμποκ είχε ήδη υπογραμμίσει σε ανακοίνωσή της, εν όψει των επισκέψεών της διαδοχικά σε Αθήνα και Άγκυρα, πως «τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με συνομιλίες, όχι με κλιμάκωση της έντασης». «Στην Τουρκία η Μπέρμποκ θέλει να πει τα πράγματα με τ’ όνομά τους» ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος δημοσιεύματος της Süddeutsche Zeitung για το συνολικό φάσμα των ζητημάτων που επρόκειτο να αγγίξει η επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα.

Από την ανάγκη ενότητας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, τη στιγμή ακριβώς που η Ρωσία επιχειρεί να διχάσει τη Συμμαχία, και την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων με διάλογο και όχι κλιμάκωση και εντάσεις, έως τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία και την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πάγιο μοτίβο της εμπρηστικής ρητορικής και των προκλήσεων, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας (AKP), Ομέρ Τσελίκ, επιτέθηκε την ίδια στιγμή ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συνέντευξή του στο CNNi, μιλώντας περί «στοχοποίησης» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υποστηρίζοντας πως η δήλωση του πρωθυπουργού ότι η Τουρκία «αναβιώνει νεο-οθωμανικές φαντασιώσεις» αποτελεί «φράση που χρησιμοποιεί για να καλύψει τις δικές του παράνομες πολιτικές». Ο Ομέρ Τσελίκ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακολουθεί «επεκτακτική και επιθετική πολιτική», ισχυριζόμενος ότι «απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής με τη μαξιμαλιστική πολιτική του για την Ανατολική Μεσόγειο».

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του στο Twitter, ο εκπρόσωπος του AKP αναφέρεται και στο Καστελλόριζο, λέγοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «υπερασπίζεται τη θέση ότι ένα νησί με έκταση 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δύο χιλιόμετρα από την Ανατολία και 580 χιλιόμετρα από την ανατολική Ελλάδα, έχει υφαλοκρηπίδα 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων». «Αυτή είναι η επιθετική και επεκτακτική πολιτική» συνεχίζει στην ευθεία επίθεση κατά του πρωθυπουργού, τον οποίο και κατηγορεί ότι «στοχοποιεί» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με κατηγορίες περί επεκτατισμού. «Ο ισχυρισμός ότι η Μεγίστη έχει δικαιοδοσία σε θαλάσσια έκταση 4.000 φορές μεγαλύτερη από την ίδια είναι αντίθετος με το Διεθνές Δίκαιο. Η στοχοποίηση δε από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, του προέδρου μας, κυρίου Ρ.Τ. Ερντογάν, με τον ισχυρισμό του ‘επεκτατισμού’ είναι κωμικοτραγικός», αναφέρει.

Turkish FM Mevlut Cavusoglu questions his German counterpart Annalena Baerbock on why her country is lobbying against Türkiye over ECHR decision, while many European countries including Germany have failed to put in practice decisions of European Court of Human Rights pic.twitter.com/pvuUX5wrqa

— TRT World (@trtworld) July 29, 2022