Eurobasket 2022 Ελλάδα: Τρίτο φαβορί σύμφωνα με τη FIBA

Φαβορί για μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ που θα διεξαχθεί στο διάστημα 1-18/7 σε Ιταλία, Γερμανία, Τσεχία και Γεωργία είναι η Ελλάδα. Η FIBA ανακοίνωσε το αρχικό power ranking του Eurobasket 2022 και η Ελλάδα είναι στην 3η θέση, πίσω από την κάτοχο του τίτλου Σλοβενία και την Γαλλία. Την εξάδα συμπληρώνει η Σερβία, η Λιθουανία και η Ισπανία. Η Ελλάδα που έχει μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός βάθρου στη διοργάνωση είναι φαβορί φυσικά λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο τουρνουά.

«Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Τέσσερα αδέλφια, ένας Greek Freak και μία θέση στη πρώτη τριάδα των πρώτων rankings. Οι προσδοκίες είναι πολλές για τον Γιάννη, αλλά μιλάμε για μία ομάδα, που θα έχει μεγάλες ελπίδες για μία θέση στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ. Θα είναι η ομάδα, που θα θέλουν όλοι να κερδίσουν στον τρίτο όμιλο και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματιστούν τα πράγματα μετά τη πρώτη φάση», γράφει στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης για την Ελλάδα.

