Ελληνοτουρκικά – Ακάρ: Νέα επίθεση εναντίον την Αθήνας

Νέες βολές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu. «Η Αθήνα “κάτι σκαρώνει” εναντίον της Άγκυρας εν μέσω πενταπλασιασμού του αμυντικού προϋπολογισμού της, είπε ο κ. Ακάρ, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν θα είναι αρκετό εναντίον των τουρκικών δυνάμεων».

Ο κ. Ακάρ δήλωσε πως «τα ζητήματα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα δεν πρέπει να αντανακλούν στις σχέσεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα». «Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να ενεργήσει σύμφωνα με τις “σχέσεις καλής γειτονίας” για διάλογο», πρόσθεσε ο κ. Ακάρ. Παράλληλα, σημείωσε πως «η Τουρκία δεν αποτελεί ποτέ απειλή για τους συμμάχους της».

Türkiye calls on Greece to act in line with 'good neighborly relations' for dialogue, says National Defense Minister Akar

