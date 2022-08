Λονδίνο φωτιά: Συναγερμός για πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Heathrow σήμαναν οι τοπικές αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και ελικόπτερα. Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, η φωτιά ξέσπασε κοντά στη Hatton Road, στο Φέλτχαμ. Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν πυκνούς καπνούς ωστόσο τα αεροσκάφη όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο προσεγγίζουν κανονικά το αεροδρόμιο. Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρά τους λόγω των πυκνών καπνών.

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI

— Anindya Guha (@AnindyaGuhaOrig) August 1, 2022